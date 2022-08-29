TVHB Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu’ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatan uğrunda canını feda eden tüm şehitlerimizi bir kez daha minnet, rahmet ve şükranla yâd ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

TVHB Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

"30 Ağustos zaferiyle birlikte vatan toprakları işgalden kurtulmuş, milletimizin önünde yepyeni ufuklar açılmıştır." diyen Eroğlu şunları kaydetti:

"Tarih boyunca şerefiyle yaşayan milletimiz, varlığını muhafaza etmek için bütün mazlum milletlere örnek olacak büyük bir mücadeleye imza atmış ve kendisine biçilen esaret rolünü reddederek, omuz omuza vererek dünya milletler ailesi arasındaki saygın yerini korumuştur. ’Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır’ dizesinde ifade edildiği üzere, bir gül bahçesine girer gibi toprağa düşen her şehidimiz, bu toprakları vatanımız olarak tescilleyen birer mühürdür. Bu duygularla, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatan uğrunda canını feda eden tüm şehitlerimizi bir kez daha minnet, rahmet ve şükranla yâd ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.”