Usta, AK Parti Grup Yönetimi Salonu’nda açıklama yaptı. Usta, 28 maddelik Sosyal Sigortalar ve genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni açıklayarak, TBMM Başkanlığı’na sunacaklarını belirtti. Usta, engelli vatandaşların emeklilik konusuna değinerek, “2008 yılı öncesinde sigortalı olan engelli vatandaşlarımızın emeklilik işlemlerini daha adil bir zemine oturtmayı hedefliyoruz. Bugüne kadar bu işlemler vergi indirim belgelerine göre yapılıyordu. Yeni düzenleme ile engelli vatandaşlarımızın emeklilik hakları çalışma gücü kaybı oranlarına göre belirlenecek” ifadlerini kullandı.

Usta, kişisel verilerin korunmasını ve sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesini hedeflediklerini aktararak, “Kişisel verilerin korunması konusundaki eksikliklerin gidermek için Sağlık Bakanlığının veri işleme yetkilerini hukuki çerçeveye oturtuyoruz. Bu düzenleme vatandaşlarımızın kişisel verilerinin güvenliğini arttırırken, sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliğine ve etkinliğine önemli katkı sağlayacak. Esnaf ahilik sandığı uygulanmasının ertelenmesine ilişkin düzenleme var. Ekonomik sürdürülebilirlik ve esnaflarımızın talebini göz önünde bulundurarak Esnaf Ahilik Sandığı uygulamasının yürürlük tarihini 01 Ocak 2028 tarihine erteliyoruz.

Aile hekimliği işlevselliği genişletiliyor. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp hizmetlerinin aile hekimleri birimlerince yerine getirilmesini sağlıyoruz. İkinci ve üçüncü sağlık hizmetlerinin yoğunluğunun azaltılması amacıyla aile hekimlerimizden sevk katkı paylarının düşürülmesini sağlayacak düzenleme getiriyoruz.

Genel Sağlık Sigortası, borçlarının düzenlenmesi var. Yürürlüğe konulan yapılandırma yararlanmayan, yararlanıp da 01.01.2015 öncesi prim borçlarını ödeyemeyen sigortalıların borçlarını tamamen siliyoruz”