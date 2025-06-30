Avrupa Cam Ambalaj Üreticileri Federasyonu’nun (FEVE) 12 Haziran’da Brüksel’de düzenlenen Yıllık Genel Kurul Toplantısı’nda önemli kararlar alındı. Toplantıda, Verallia Yönetim Kurulu Başkanı Michel Giannuzzi oy birliğiyle FEVE’nin yeni başkanı olurken, GCA Genel Müdürü Dr. Abdullah Gayret ise FEVE Yönetim Kurulu üyeliğine yeniden atandı. Bu gelişmeyle birlikte GCA, Avrupa’da Türkiye cam sektörünün temsilcisi olmayı sürdürdü.

‘’Camın çevresel avantajlarını daha görünür kılmak için çalışacağız’’

FEVE Yönetim Kurulu’nda bir dönem daha yer alması üzerine GCA Genel Müdürü Dr. Abdullah Gayret, şunları söyledi: “FEVE Yönetim Kurulu’nda bir dönem daha görev almaktan büyük bir memnuniyet ve gurur duyuyorum. Bu görevin, sadece ülkemizi değil, cam ambalaj sektörünün Avrupa’daki dönüşüm sürecini temsil etme açısından da önemli bir sorumluluk taşıdığının bilincindeyim. İklim hedefleri doğrultusunda düşük karbonlu, kaynak verimli ve döngüsel bir ekonomiye geçişte kritik bir eşikteyiz. Bu süreçte camın sonsuz kez geri dönüştürülebilir yapısıyla sunduğu çevresel avantajları daha görünür kılmak ve sektörümüzü bu dönüşümün merkezine yerleştirmek önceliğimiz olacak. GCA olarak da teknolojiden tasarıma, geri dönüşümden dijitalleşmeye kadar geniş bir yelpazede sürdürülebilirliğe katkı sunmaya devam edeceğiz.”

Cam endüstrisi dönüşümün merkezinde

Avrupa cam sektörü, dönüşüm sürecinin tam kalbinde yer alıyor. 23 ülkede bulunan 160’tan fazla üretim tesisinde, yılda 20 milyon tondan fazla sonsuz kez geri dönüştürülebilir cam üretilerek yaklaşık 125 bin kişiye istihdam sağlanıyor. Özellikle gıda ve içecek sektöründe kullanılan cam ambalajlı ürünler, 140 milyar Euro’yu aşan ticaret hacmiyle Avrupa sanayisinin stratejik yapı taşlarından biri olma özelliğini sürdürüyor.

Avrupa’da döngüsel ekonominin temel taşı

Yeniden kullanılabilir ve sonsuz kez geri dönüştürülebilir yapısıyla cam, Avrupa’da hem tüketicilerin hem de markaların sürdürülebilir ambalaj tercihi haline geldi. Sektör, yeni AB Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Tüzüğü’nün uygulanması sürecinde önemli adımlar atarken, FEVE de bu sürece öncülük ediyor. Federasyon, cam ambalajın döngüsel ekonomideki rolünü güçlendirecek, yenilikçiliği, rekabetçiliği ve uygulanabilirliği önceleyen sade bir düzenleyici çerçevenin oluşması için çalışmalarını sürdürüyor.