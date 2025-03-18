Bayramın vazgeçilmez tatlarından biri olan Antep baklavasının üretimi, özellikle Ramazan ayının sonlarına yaklaşıldıkça önemli ölçüde arttı. Gaziantep genelindeki baklava üretimi, normalde günde ortalama 60 ton iken, bayram öncesi bu rakam 80 tona kadar yükseldi. Baklavalar, sadece Türkiye'nin dört bir yanına değil, dünya çapında pek çok ülkeye de gönderiliyor.

Baklava işletmecisi Mehmet Karakuş, Ramazan Bayramı'na hazırlıklarını tamamladıklarını ve siparişleri yetiştirebilmek için yoğun mesaiye başladıklarını belirtti. "Üretim kapasitemizi 2-3 katına çıkardık ve tamamen bayram odaklı çalışıyoruz" diyen Karakuş, Gaziantep'teki tüm baklavacılara ek olarak işçi kapasitesini de artırdıklarını vurguladı. Siparişlerin Ramazan ayının ilk günlerinden itibaren alınmaya başlandığını ve özellikle bayram öncesi son haftada tüm siparişlerin yoğunlaşacağını ifade etti.

Öte yandan, Karakuş, vatandaşları merdiven altı ve kalitesiz baklava üreticilerine karşı uyardı. Fiyatlara dikkat edilmesi gerektiğini belirten Karakuş, "Her ne kadar uygun fiyatlı gibi görünse de, kalitesiz baklava sağlıksız olabilir. Bayramda misafirlere sunulacak baklavanın, kaliteli ve güvenilir yerlerden alınması çok önemli" dedi.

Ramazan Bayramı'na yönelik siparişlerini vermek için baklava dükkanlarını ziyaret eden Gaziantepli Kamil Bozkurt ise, "Gaziantepli olarak kaliteli bir baklava sunmamız gerekiyor. Damağımızın alıştığı lezzeti misafirlerimize de sunmalıyız" diye konuşarak, bayram için en iyi baklavayı almak üzere siparişlerini hazırladığını belirtti.