Gaziantep’te en fazla üretilen tarımsal ürün olan Antep fıstığının on binlerce ailenin geçim kaynağı olduğunu belirten Akıncı, “Antep fıstığı; bu topraklarda ‘yeşil altın’ olarak anılan, emeğin ve sabrın berekete dönüştüğü en kıymetli değerlerden biridir. Tarladan sofraya uzanan bu yolculuk, bir üretim geleneğinin nesilden nesile aktarılmasının en somut örneğidir” dedi.

Antep fıstığının uzun bir üretim süreci gerektirdiğine dikkat çeken Akıncı, “Fidanın toprakla buluşmasından verim alınmasına kadar geçen süreç, üreticimizin sabrını, emeğini ve kararlılığını yansıtan uzun bir yolculuktur. Bu açıdan Antep fıstığı, emeğin en somut karşılık bulduğu ürünlerin başında gelir” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de Antep fıstığı üretiminin büyük kısmının Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yapıldığını belirten Akıncı, “Başta Gaziantep, Şanlıurfa ve Siirt olmak üzere bu iller, Türkiye toplam üretiminin yaklaşık yüzde 86’sını karşılamaktadır. Dünya genelinde ise ABD, İran ve Türkiye, Antep fıstığı üretiminde öne çıkan ülkeler arasında yer almakta, Türkiye kalite ve aroma açısından ayrıcalıklı bir konumda bulunmaktadır” dedi.

Akıncı, Antep fıstığının üretimden sanayiye, ihracattan gastronomiye kadar geniş bir değer zinciri oluşturduğunu belirterek, “Antep fıstığı; çiftçimizin emeğini, sanayicimizin üretim gücünü ve mutfak kültürümüzün zenginliğini bir araya getiren çok yönlü bir değerdir. Hem bölgesel kalkınmaya hem de ülke ekonomisine önemli katkılar sunmaktadır” dedi.

Dünya genelinde sağlıklı ve doğal ürünlere olan ilginin artmasıyla Antep fıstığına yönelik talebin yükseldiğini kaydeden Akıncı, bu durumun kalite, sürdürülebilirlik ve markalaşma açısından önemli fırsatlar sunduğunu söyledi. Ayrıca Antep fıstığının coğrafi işaret tescilleriyle korunduğunu vurgulayan Akıncı, “Antep fıstığı, coğrafi işaretle Gaziantep adına tescillenmiş, köklü bir üretim kültürünün en önemli simgelerinden biridir. Katma değerli ürünleriyle de uluslararası alanda marka değeri kazanmaktadır” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin ilk Antep fıstığı lisanslı deposunun Gaziantep’e kazandırıldığını hatırlatan Akıncı, lisanslı depoculuk sisteminin üreticiye önemli avantajlar sağladığını belirtti. “Bu sistem sayesinde üreticilerimiz ürünlerini güvenli ve sağlıklı şartlarda muhafaza edebilmekte, finansmana erişim imkanına sahip olmakta ve çeşitli desteklerden faydalanabilmektedir. Lisanslı depoculuk, ürün kalitesinin korunması ve üreticimizin gelir güvencesi açısından kritik bir yapı sunmaktadır” dedi.

Son olarak Akıncı, Antep fıstığının kültürel bir miras olduğuna değinerek, “Geçmişten aldığımız bu güçlü mirası korumak, üreticimizin emeğini desteklemek ve Antep fıstığının dünya çapındaki marka değerini daha da ileri taşımak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Dünya Antep Fıstığı Günü’nün bu kıymetli ürüne farkındalık kazandırmasını temenni ediyorum” diye konuştu.