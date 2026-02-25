“Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi” çerçevesinde, 30 baş gebe etçi ırk Angus düve desteği alan üreticiye ziyaret gerçekleştirildi. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, işletmede başvuru sürecinden hayvanların Iğdır Kazım Karabekir Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nden (TİGEM) nakil sürecine kadar tüm aşamaları inceledi.

Ziyaret sırasında, işletmenin mevcut kapasitesi ve hayvanların durumu hakkında bilgi alındı. Yetkililer, proje kapsamında hem etçi ırk hayvan varlığının artırılmasının hem de kırsalda sürdürülebilir hayvancılığın güçlendirilmesinin amaçlandığını vurguladı. Devlet destekli projelerle üreticilerin yanında olmaya devam edileceği belirtildi.

Öte yandan, 2026 yılı “Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi” başvurularının henüz başlamadığı, küçükbaş hayvancılık için destek başvurularının ise Nisan ayında alınacağı bildirildi.