İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İspark'a bağlı otoparkları kullanan basın kartlı gazeteciler için yeni uygulamaya geçildi. Uygulamanın ayrıntılarını Türkiye Gazeteciler Cemiyeti duyurdu.

İBB Meclisi'nin kararını duyuran TGC gazetecilerin yol kenarı otoparklardan günde 3 saat, katlı ve açık otoparklardan ise günde 8 saat ücretsiz yararlanılabileceğini ve getiren yeni uygulamayı açıkladı. TGC'nin açıklaması şöyle:

"Basın Kartı taşıyan gazetecilerin İSPARK İstanbul Otopark İşletmeleri Tic. A.Ş'ye bağlı otoparkları kullanımlarıyla ilgili olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi yeni bir karar aldı.

Bu karara göre Basın Kartı sahipleri; görev nedeniyle kullandıkları hususi (yük nakli için ve ticari olmayan) bir (1) aracını İSPARK A.Ş’ye kaydettirmeleri koşuluyla yol kenarı otoparklardan günde 3 saat, katlı ve açık otoparklardan günde 8 saat ücretsiz yararlanacaklar. Ücretsiz kullanım süresinin aşılması durumunda süre aşımından kaynaklanan otopark ücretleri normal tarife üzerinden araç kullanıcısı ve/veya ruhsat sahibinden tahsil edilecek.

Gazeteciler https://ispark.istanbul/online-basvuru-formu/ bağlantısından başvurularını yapıp araçlarını kaydedebilirler. Başvuru için Basın Kartının ön yüzünün, araç ruhsatındaki adı, soyadı ve plakanın yazılı olduğu iki sayfanın taranıp ya da fotoğrafının çekilerek yüklenmesi gerekiyor."