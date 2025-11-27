Garanti BBVA Yatırım, yatırımcılara sunduğu ürün çeşitliliğini artırmak ve yatırım stratejilerini desteklemek amacıyla varant ihraçlarına başladı. Artık Garanti BBVA Yatırım’ın ihraç ettiği varantlar aracılığıyla yatırımcılar, Borsa İstanbul’un önde gelen şirketlerinden Aselsan, Emlak Konut ve Türk Hava Yolları gibi şirketlerin performansına dayalı yatırım fırsatlarına erişebiliyor. Yatırımcılar, esnek işlem yapısı ve kaldıraç etkisi sayesinde portföylerini çeşitlendirme imkânı buluyor.

Garanti BBVA Yatırım finansal ürün portföyünü genişletirken, yatırımcıların farklı piyasa koşullarında stratejilerini güçlendirmelerine de olanak tanıyor. Kaldıraç etkisine sahip varantlar, yatırımcılara farklı piyasa senaryolarında getiri potansiyeli sunan önemli bir yatırım alternatifi oluşturuyor.

Garanti BBVA Yatırım Genel Müdürü Hülya Türkmen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Garanti BBVA Yatırım’da müşterilerimizin yatırım süreçlerini kolaylaştıran, onların stratejilerini çeşitlendiren ve güçlendiren çözümler sunmak için çalışıyoruz. Varant ihracına başlamamız, bu vizyonun önemli bir parçası. Müşterilerimize yatırım dünyasının sunduğu farklı fırsatlara Garanti BBVA Yatırım güvencesiyle erişme imkânı sunmaktan mutluluk duyuyoruz.”

Garanti BBVA Yatırım, Ekim ayında gerçekleştirdiği 5 dayanak varlığa dayalı varant ihracını Kasım ayında 15’e çıkararak bu alandaki faaliyetlerini hızla genişletti.