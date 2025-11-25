Yeni reklam filmleri, Garanti BBVA Kripto’nun sunduğu kolaylık ve hız avantajlarına “şaşıran” karakterlerle kripto dünyasına dair önyargıları kırıyor. Farklı örnekler üzerinden platformun kolay ve hızlı yatırım deneyimini öne çıkarıyor.

Garanti BBVA Kripto, yeni reklam kampanyasında Aras Bulut İynemli ile ekranlara geliyor.

Kampanya; Garanti BBVA Kripto’nun kullanıcılarına sunduğu kolay arayüz, 7/24 canlı destek ve tek ekrandan tüm yatırımları yönetme gibi yenilikçi özellikleri, esprili ve akılda kalıcı bir dille anlatıyor. Garanti BBVA Kripto’nun kullanıcı dostu altyapısını ön plana çıkarıyor.

Yeni reklam filmini izlemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Kampanyanın ilk televizyon filminde, kripto yatırımlarını Garanti BBVA Kripto üzerinden yöneten karakterlerin etrafında gelişen absürt ve eğlenceli sahneler yer alıyor.Film konuşan bir köpekle açılıyor. Ancak Garanti BBVA Kripto’nun kolay ve hızlı arayüzünü keşfeden karakterlerin gözü konuşan köpeklerini dahi görmüyor. Filmin sonunda Aras Bulut İynemli, Garanti BBVA Kripto’yu oldukça heyecanlanan genç çifte anlatıyor.

Kampanya, Garanti BBVA Kripto’nun teknolojik altyapısı, sade arayüzü ve anlık işlem kolaylığını vurgulayarak, markanın “kripto dünyasında kolay ve hızlı bir deneyim” vaadini pekiştiriyor.

Garanti BBVA Kripto Genel Müdürü Onur Güven, “Ülkemizde yatırımcıların kripto paralara ilgisi hızla artıyor. Garanti BBVA Kripto ile bu yatırımcı ilgisine kolay ve hızlı bir hizmet modeliyle yanıt vererek bir ilki gerçekleştiriyor. Yenilenen mobil uygulamamız hem sade bir arayüz ile kolay kullanım hem 7/24 müşteri hizmetleri hem de bankacılık standartlarında hizmet sunuyor. Türkiye’de bir banka markası altında kripto hizmeti veren ilk platform olarak, teknolojiyi ve bankacılık deneyimini birleştirerek kullanıcılarımıza pratik ve kullanıcı dostu bir yatırım ortamı sağlıyoruz. Yeni reklam filmlerimiz de kullanıcılarımıza sunduğumuz bu özellikleri oldukça renkli bir dille aktarıyor. Reklam filmimizin prodüksiyon sürecinde emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımı yürekten tebrik ediyorum” dedi.