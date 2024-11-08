Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında dün akşam oynanan Tottenham maçında sakatlanarak oyundan çıkan Mauro Icardi'nin sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edildiği açıklandı.

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, "UEFA Avrupa Ligi’nin dördüncü haftasındaki Tottenham karşılaşmasında sakatlanan futbolcumuz Mauro Icardi’nin MR tetkiklerinde sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilmiştir. Ameliyatı planlanan oyuncumuzun ameliyat öncesi rehabilitasyonuna başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.