Fred maça damga vurdu! Fenerbahçe, Rize'de 5 golle kazandı

Ç.Rizespor 0-5 Fenerbahçe
Maçtan Dakikalar
10. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında topu önüne alan David Akintola’nın ceza sahası dışından yaptığı vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
16. dakikada Fenerbahçe’nin atağında topu önüne alan Fred’in ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş ile meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1
21. dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde David Akintola’nın pasıyla topla buluşan İbrahim Olawoyin’in şutunu kaleci Dominik Livakovic kurtardı.
30. dakikada sol kanatta Sebastian Szymanski’nin ortasını karşılayan Çaykur Rizesporlu oyuncudan seken topu kontrol eden Dusan Tadic’in ceza sahası içerisindeki vuruşunda top Khusniddin Alikulov’a çarparak kornere çıktı.
37. dakikada Fenerbahçe atağında kaleci ile karşı karşıya kalan Edin Dzeko’nun şutunu kaleci Gökhan Akkan çeldi. Seken topu önünde alan İsmail Yüksek’in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
42. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Dal Varesanovic’in şutunu kaleci Dominik Livakovic kurtardı. Fenerbahçe savunmasından seken topla tekrardan meşin yuvarlağı önünde bulan Varesanovic’in vuruşunda top auta çıktı.
45. dakikada ceza sahası sol çaprazında topu önüne alan Khusniddin Alikulov’un şutunu kaleci kurtardı.
45+2. dakikada sol kanattan kullandılan serbest vuruşta Alikulov kafayı vururken top dışarı çıktı.
47. dakikada Fenerbahçe adına verilen korner vuruşu için topun başına geçen Dusan Tadic’in ortasında Jayden Oosterwolde'nin, kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Gökhan Akkan kurtardı.
52. dakikada Dusan Tadic’in kornerden ortasını karşılayan David Akintola’dan seken topta vuruşunu yapan Saint Maximin'in şutunda meşin yuvarlak dışarıya çıktı.
53. dakikada topla buluşan Edin Dzeko, ceza sahası içerisine girerek sağ çaprazdan çektiği şut ile meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-2
61. dakikada Saint Maximin’in ara pasıyla topu önüne alan Fred’in sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-3
65. dakikada ceza sahası içerisinde kadar sokulan Edin Dzeko’nun vuruşunda topu kaleci Gökhan Akkan çeldi. Pozisyonun devamında seken topa Fred’in bekletmeden vuruşuyla meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-4
66. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında topla buluşan Dusan Tadic’in vuruşunda top Çaykur Rizesporlu Khusniddin Alikulov’a çarparak filelerle buluştu. 0-5
Hakemler: Turgut Doman, Süleyman Özay, Serkan Çimen
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin (Eray Korkmaz dk. 67), Attila Mosci, Khusniddin Alikulov, Halil İbrahim Pehlivan (Mithat Pala dk. 79), İbrahim Olawoyin, Giannis Papanikolaou (Amir Hadziahmetovic dk. 61), David Akintola, Dal Varesanovic (Seyfettin Anıl Yaşar dk. 67), Altin Zeqiri (Martin Minchev dk. 61), Ali Sowe
Yedekler: Tarık Çetin, Emrecan Bulut, Muhamed Buljubasic, Habil Özbakır
Teknik Direktör: İlhan Palut
Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü (Becao dk. 70), Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred (Levent Mercan dk. 80), Dusan Tadic (Cengiz Ünder dk. 78), Sebastian Szymanski, Saint-Maximin (İrfan Can Kahveci dk. 70), Edin Dzeko (Youssef En-Nesyri dk. 70)
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Samet Akaydın, Cenk Tosun, Bartuğ Yılmaz, Oğuz Aydın
Teknik Direktör: Jose Mourinho
Goller: Fred (dk. 16, 61 ve 65), Edin Dzeko (dk. 53), Khusniddin Alikulov (dk. 66 k.k.) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Khusniddin Alikulov, David Akintola (Çaykur Rizespor) Fred, Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe)