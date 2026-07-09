Fenerbahçe sezona golle başladı! İlk hazırlık maçında rakibine 5 gol attı

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Avusturya kampını 14 Temmuz'a kadar sürdürecek olan Fenerbahçe, hazırlık maçlarında 11 Temmuz'da Polonya temsilcisi Pogon Szczecin, 14 Temmuz'da ise Avusturya ekibi LASK ile karşı karşıya gelecek.

Yeni transferlerin ve genç oyuncuların performansının da dikkat çektiği mücadelede Fenerbahçe, sezon öncesi ilk sınavını farklı galibiyetle geçerek teknik heyete olumlu sinyaller verdi.

Sarı-lacivertlilerin ilk golü 9. dakikada Cengiz Ünder'den geldi. İlk yarının son anlarında Milan Skriniar farkı ikiye çıkarırken, ikinci yarıda Fred'in golü skoru 3-0 yaptı. Admira Wacker savunmasından B. Glitia'nın kendi kalesine attığı golle fark dörde yükselirken, Rodrigo Becao'nun golü maçın sonucunu belirledi: 5-0.

Teknik Direktör İsmail Kartal'ın ilk 11'de Tarık Çetin, Ognjen Mimovic, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, Matteo Guendouzi, Bartuğ Elmaz, Fred, Anthony Musaba, Cengiz Ünder ve Çağrı Balta'ya görev verdiği Fenerbahçe, karşılaşmaya hızlı başladı.

Fenerbahçe, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Admira Wacker ile karşı karşıya geldi. Raiffeisen Arena'da oynanan mücadelede sarı-lacivertliler, etkili futboluyla rakibini 5-0 mağlup etti.

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