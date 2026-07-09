Fenerbahçe sezona golle başladı! İlk hazırlık maçında rakibine 5 gol attı

1 / 14
Fenerbahçe, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Admira Wacker ile karşı karşıya geldi. Raiffeisen Arena'da oynanan mücadelede sarı-lacivertliler, etkili futboluyla rakibini 5-0 mağlup etti.

Fenerbahçe, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Admira Wacker ile karşı karşıya geldi. Raiffeisen Arena'da oynanan mücadelede sarı-lacivertliler, etkili futboluyla rakibini 5-0 mağlup etti.

2 / 14
Teknik Direktör İsmail Kartal'ın ilk 11'de Tarık Çetin, Ognjen Mimovic, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, Matteo Guendouzi, Bartuğ Elmaz, Fred, Anthony Musaba, Cengiz Ünder ve Çağrı Balta'ya görev verdiği Fenerbahçe, karşılaşmaya hızlı başladı.

Teknik Direktör İsmail Kartal'ın ilk 11'de Tarık Çetin, Ognjen Mimovic, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, Matteo Guendouzi, Bartuğ Elmaz, Fred, Anthony Musaba, Cengiz Ünder ve Çağrı Balta'ya görev verdiği Fenerbahçe, karşılaşmaya hızlı başladı.

3 / 14
Sarı-lacivertlilerin ilk golü 9. dakikada Cengiz Ünder'den geldi. İlk yarının son anlarında Milan Skriniar farkı ikiye çıkarırken, ikinci yarıda Fred'in golü skoru 3-0 yaptı. Admira Wacker savunmasından B. Glitia'nın kendi kalesine attığı golle fark dörde yükselirken, Rodrigo Becao'nun golü maçın sonucunu belirledi: 5-0.

Sarı-lacivertlilerin ilk golü 9. dakikada Cengiz Ünder'den geldi. İlk yarının son anlarında Milan Skriniar farkı ikiye çıkarırken, ikinci yarıda Fred'in golü skoru 3-0 yaptı. Admira Wacker savunmasından B. Glitia'nın kendi kalesine attığı golle fark dörde yükselirken, Rodrigo Becao'nun golü maçın sonucunu belirledi: 5-0.

4 / 14
Yeni transferlerin ve genç oyuncuların performansının da dikkat çektiği mücadelede Fenerbahçe, sezon öncesi ilk sınavını farklı galibiyetle geçerek teknik heyete olumlu sinyaller verdi.

Yeni transferlerin ve genç oyuncuların performansının da dikkat çektiği mücadelede Fenerbahçe, sezon öncesi ilk sınavını farklı galibiyetle geçerek teknik heyete olumlu sinyaller verdi.

5 / 14
Avusturya kampını 14 Temmuz'a kadar sürdürecek olan Fenerbahçe, hazırlık maçlarında 11 Temmuz'da Polonya temsilcisi Pogon Szczecin, 14 Temmuz'da ise Avusturya ekibi LASK ile karşı karşıya gelecek.

Avusturya kampını 14 Temmuz'a kadar sürdürecek olan Fenerbahçe, hazırlık maçlarında 11 Temmuz'da Polonya temsilcisi Pogon Szczecin, 14 Temmuz'da ise Avusturya ekibi LASK ile karşı karşıya gelecek.

6 / 14
Fenerbahçe sezona golle başladı! İlk hazırlık maçında rakibine 5 gol attı
7 / 14
Fenerbahçe sezona golle başladı! İlk hazırlık maçında rakibine 5 gol attı
8 / 14
Fenerbahçe sezona golle başladı! İlk hazırlık maçında rakibine 5 gol attı
9 / 14
Fenerbahçe sezona golle başladı! İlk hazırlık maçında rakibine 5 gol attı
10 / 14
Fenerbahçe sezona golle başladı! İlk hazırlık maçında rakibine 5 gol attı
11 / 14
Fenerbahçe sezona golle başladı! İlk hazırlık maçında rakibine 5 gol attı
12 / 14
Fenerbahçe sezona golle başladı! İlk hazırlık maçında rakibine 5 gol attı
13 / 14
Fenerbahçe sezona golle başladı! İlk hazırlık maçında rakibine 5 gol attı
14 / 14
Fenerbahçe sezona golle başladı! İlk hazırlık maçında rakibine 5 gol attı
Öne Çıkan Galeriler
Cezası 244 bin TL: Çiçek açan kum zambaklarını sakın koparmayın
Cezası 244 bin TL: Çiçek açan kum zambaklarını sakın koparmayın
Yorumlar
Dünya Kupası 2026
Dünya Kupası 2026
Türkiye Türkiye
Avustralya Avustralya Türkiye Türkiye
2-0
Türkiye Türkiye Paraguay Paraguay
0-1
Türkiye Türkiye ABD ABD
3-2
Öne Çıkan Galeriler
Cezası 244 bin TL: Çiçek açan kum zambaklarını sakın koparmayın
Cezası 244 bin TL: Çiçek açan kum zambaklarını sakın koparmayın