Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde 36’ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'da bulunan devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon verildi. Davete NATO kapsamında düzenlenen belirli toplantılara katılan ancak NATO üyesi olmayan bazı devlet başkanları ve eşleri de katıldı.