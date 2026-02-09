Doğu’nun gizli denizinde polis ekipleri martı ve tavşanları unutmadı

Zorlu hava ve dalgalara rağmen adaya ulaşan ekipler, hayvanları sebze ve balıkla besledi.
Elazığ’ın Sivrice ilçesinde Hazar Gölü’nün ortasında yer alan ve yaklaşık 35 dönümlük alanı kapsayan Tavşan Adası, 21 yıldır tavşanlara ev sahipliği yapıyor.
Yıllar önce adaya bırakılan tavşanların çoğalmasıyla sayılarının 200’ün üzerine çıktığı belirtilirken, ada aynı zamanda 68 farklı kuş türünü de barındırıyor. Ancak sert kış koşulları, adadaki canlılar için yaşamı zorlaştırıyor.
Soğuk havalar nedeniyle gölde balıkların derinlere inmesi, özellikle martıların beslenmesini güçleştirirken, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Sivrice İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri duruma kayıtsız kalmadı.
Ekipler, olumsuz hava şartlarına rağmen sandallarla adaya ulaşarak tavşanlar için marul, lahana ve havuç bıraktı. Aç kalan martılar için ise kasa kasa balık ve yem, adanın belirli noktalarına bırakıldı.
Projeye destek veren Kapalı Çarşı esnaflarından Yunus Özdaş, çalışmanın örnek bir sosyal sorumluluk faaliyeti olduğunu belirterek, “Bu zorlu kış günlerinde martıların beslenmesinin ne kadar güç olduğunu biliyoruz. Emniyet güçlerimizin bu durumu dikkate alarak böyle bir proje geliştirmesi bizi çok mutlu etti. Masrafları kendileri karşılamak istediler, biz de destek olmak adına ücret talep etmedik. Dalgalar arasında sandalla adaya geçmeleri büyük bir özveri. Hepsine gönülden teşekkür ediyorum” dedi.
Polis ekiplerinin duyarlı çalışması, bölge halkı tarafından da takdirle karşılandı.