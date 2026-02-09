Doğu’nun gizli denizinde polis ekipleri martı ve tavşanları unutmadı

Projeye destek veren Kapalı Çarşı esnaflarından Yunus Özdaş, çalışmanın örnek bir sosyal sorumluluk faaliyeti olduğunu belirterek, “Bu zorlu kış günlerinde martıların beslenmesinin ne kadar güç olduğunu biliyoruz. Emniyet güçlerimizin bu durumu dikkate alarak böyle bir proje geliştirmesi bizi çok mutlu etti. Masrafları kendileri karşılamak istediler, biz de destek olmak adına ücret talep etmedik. Dalgalar arasında sandalla adaya geçmeleri büyük bir özveri. Hepsine gönülden teşekkür ediyorum” dedi.