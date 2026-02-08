Ardtvin Şavşat’ta 5. Off-Road Oyunları nefesleri kesti

Şavşat Off-Road, Dağcılık ve Fotoğrafçılık Kulübü tarafından organize edilen etkinlik, bölgenin doğal güzellikleri eşliğinde gerçekleştirildi. Çamur, dik eğimler ve zorlu geçitlerden oluşan parkurlar, hem sürücüler hem de izleyiciler için tempolu anlar sundu.