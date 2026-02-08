Ardtvin Şavşat’ta 5. Off-Road Oyunları nefesleri kesti

Organizasyona Ordu, Giresun, Trabzon, Artvin, Samsun, Sivas, Erzurum, Ardahan, Iğdır, Kars, Rize ve İstanbul’un yanı sıra Gürcistan’dan da off-road ekipleri katıldı. Farklı illerden gelen sporcular, S1, S2, S3, S4 ve S5 klasmanlarında dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.
Etkinlik kapsamında ilk röportaj Şavşat Off-Road Kulübü Başkanı Berkay Özcan ile gerçekleştirilirken, kulüpler adına konuşan Giresun Bulancak Serbest Off-Road Kulübü Başkanı Uğur Yaprak, Şavşat’ın doğal yapısının ve parkurlarının off-road sporu için son derece elverişli olduğunu belirtti.
Yarışlar sırasında Artvin Off-Road Kulübü sporcusu Gökhan Erdoğan’ın aracının lastiğinin kopması kısa süreli heyecana neden oldu. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yarış güvenli şekilde devam etti.
Renkli görüntülerin ortaya çıktığı organizasyon, vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü. Şavşat’ta motor sesleri ve alkışlar gün boyu susmazken, etkinlik sporculara hem rekabet hem de dostluk ortamı sundu.
Şavşat Off-Road, Dağcılık ve Fotoğrafçılık Kulübü tarafından organize edilen etkinlik, bölgenin doğal güzellikleri eşliğinde gerçekleştirildi. Çamur, dik eğimler ve zorlu geçitlerden oluşan parkurlar, hem sürücüler hem de izleyiciler için tempolu anlar sundu.