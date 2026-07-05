Kapadokya'da güzellikleriyle büyüleyen atlar podyuma çıktı

Yarışmada atlar genel görünüm ve zarafet, vücut yapısı ve proporsiyon, ırk özelliklerine uygunluk, bakım ve kondisyon, tüy, yele ve kuyruk bakımı, sunum ve ring performansı ile mizaç ve davranış kriterlerine göre değerlendirildi. Yarışma boyunca hazırlanan özel podyumda yürüyen atlar, zarafetleri ve disiplinleriyle hem jüri üyelerinden hem de ziyaretçilerden tam not aldı. Her biri eğitimli bakıcıları eşliğinde ringe çıkan atlar, yürüyüşleri, duruşları ve estetik görünümleriyle izleyenlere adeta görsel şölen sundu.