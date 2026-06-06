Bakan Fidan İnsanlık Dramının Yaşandığı Kamptan Seslendi: "Keşke Bu Dramlar Olmasa..."

Bangladeş Hükümetine "Mülteci" Teşekkürü

Suriye’deki iç savaştan kaçan milyonlarca mülteciye kucak açan bir ülke olarak Türkiye'nin, Bangladeş'in omuzlarındaki yükü çok iyi anladığını ifade eden Fidan, Bangladeş Hükümeti'ne gösterdikleri büyük misafirperverlik ve iş birliği için teşekkür etti. Zorlu iklim ve coğrafi şartlara rağmen kamptaki Türk personelinin moralinin ve çalışma azminin en üst seviyede olduğunu belirterek sözlerini noktaladı.