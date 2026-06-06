Bakan Fidan İnsanlık Dramının Yaşandığı Kamptan Seslendi: "Keşke Bu Dramlar Olmasa..."

Bölgedeki insani durumu yerinde inceleyen Fidan, Türkiye’nin tüm imkanlarıyla ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu vurgulayarak, "Burada maalesef büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Türkiye'nin yardım eli, dünyanın her yerinde olduğu gibi buraya da uzanmış durumda" ifadelerini kullandı.
Türk Kurumlarının Sahadaki Çalışmalarını İnceledi
Ziyareti kapsamında sahada aktif görev yapan Türk kurumlarının temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Fidan; TİKA, AFAD, Türk Kızılayı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın yürüttüğü insani yardım faaliyetlerini denetledi. Ayrıca Sağlık Bakanlığı bünyesinde hizmet veren Türkiye-Bangladeş İnsani Yardım Hastanesi’ni de ziyaret eden Fidan, Hastane Başhekimi Seda Hanım’dan çalışmalar hakkında detaylı bir brifing aldı.
Binlerce kilometre uzakta, zorlu şartlar altında görev yapan sağlık personeline ve yardım gönüllülerine teşekkür eden Fidan, konuşmasında şu sözlere yer verdi:
"Arkadaşlarımız burada canla başla çalışıyorlar, ne kadar teşekkür etsek az. Cumhurbaşkanımızın özellikle ezilenlere ve ihtiyaç sahiplerine karşı ortaya koyduğu çok büyük bir hassasiyet var. Bu doğrultuda uzak coğrafyalardaki kardeşlerimizi de asla yalnız bırakmıyoruz."
"Amacımız Geçici Çözümler Değil, Kalıcı Sonuçlar Üretmek"
Kamptaki mülteci nüfusunun 2017 yılından bu yana kalıcı bir belirsizlikle karşı karşıya olduğunu hatırlatan Dışişleri Bakanı Fidan, ziyaretinin sadece insani yardım denetimiyle sınırlı kalmadığını, meselenin siyasi boyutuna da odaklandıklarını belirtti.
Fidan, uluslararası topluma çağrıda bulunarak kalıcı çözüm vurgusu yaptı:
"Dışişleri Bakanı olarak buradaki temel amacım, kampta kalan kardeşlerimizin bu durumunu kalıcı olmaktan çıkarıp, uluslararası toplumla birlikte daha sürdürülebilir bir noktaya nasıl taşıyabileceğimizi değerlendirmektir."
Bangladeş Hükümetine "Mülteci" Teşekkürü
Suriye’deki iç savaştan kaçan milyonlarca mülteciye kucak açan bir ülke olarak Türkiye'nin, Bangladeş'in omuzlarındaki yükü çok iyi anladığını ifade eden Fidan, Bangladeş Hükümeti'ne gösterdikleri büyük misafirperverlik ve iş birliği için teşekkür etti. Zorlu iklim ve coğrafi şartlara rağmen kamptaki Türk personelinin moralinin ve çalışma azminin en üst seviyede olduğunu belirterek sözlerini noktaladı.