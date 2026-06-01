Enerjide Yeni Dönemin Kapısı Bakü’de Aralandı: Akkuyu ve Karadeniz Gazı İçin Geri Sayım Başladı

Türkiye’nin enerji bağımsızlığı yolunda attığı en büyük adımlardan biri olan nükleer enerji hamlesinde ilk büyük hedef netleşti. Bakan Bayraktar, dünya kamuoyunun da yakından takip ettiği projeyle ilgili olarak, bu yılın sonunda Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk ünitesini devreye almayı hedeflediklerini ve bu gelişmenin Türkiye için tarihi bir dönüm noktası olacağını ifade etti.