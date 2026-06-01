Enerjide Yeni Dönemin Kapısı Bakü’de Aralandı: Akkuyu ve Karadeniz Gazı İçin Geri Sayım Başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan’da düzenlenen 31. Bakü Enerji Forumu’nun açılışında Türkiye’nin enerji vizyonuna dair çok önemli açıklamalarda bulundu. Küresel enerji krizleri ve tedarik zinciri kesintilerinin yaşandığı bir dönemde, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki köklü ortaklığın stratejik önemine dikkat çeken Bakan Bayraktar, nükleer enerjiden doğal gaza kadar dev projelerde tarihi dönüm noktalarına yaklaşıldığını müjdeledi.
Türkiye’nin enerji bağımsızlığı yolunda attığı en büyük adımlardan biri olan nükleer enerji hamlesinde ilk büyük hedef netleşti. Bakan Bayraktar, dünya kamuoyunun da yakından takip ettiği projeyle ilgili olarak, bu yılın sonunda Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk ünitesini devreye almayı hedeflediklerini ve bu gelişmenin Türkiye için tarihi bir dönüm noktası olacağını ifade etti.
Forumda yerli üretim kapasitesinin istikrarlı yükselişine de değinen Bakan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'ndaki yatırımların meyvelerini verdiğini ve bu yılın sonunda Karadeniz’den yıllık 7,5 milyar metreküp doğal gaz üretim seviyesine ulaşmayı beklediklerini açıkladı. Yenilenebilir enerji alanında da büyük bir ivme yakalandığını belirten Bayraktar, Türkiye'nin kurulu gücünün yaklaşık yüzde 65'ini yenilenebilir kaynakların oluşturduğunu, bu alanda Avrupa'da ilk 5, dünyada ise 11. sırada yer aldığımızı vurguladı. Bakan, bu yıl sonu itibarıyla güneş enerjisinin Türkiye’nin elektrik üretim kapasitesindeki en büyük kaynak haline gelmesini öngördüklerini paylaştı.
Türkiye ve Azerbaycan arasındaki sarsılmaz bağların Bakü-Tiflis-Ceyhan, TANAP ve STAR Rafinerisi gibi dev projelerle bölgesel enerji mimarisini kökten değiştirdiğini ifade eden Bakan Bayraktar, iki ülke arasındaki ortaklığın artık sadece hidrokarbonlarla sınırlı kalmayacağını belirtti. Komşu ülkelerle birlikte yenilenebilir enerji, elektrik iletimi ve yeşil enerji koridorları alanlarında da iş birliğinin güçlendirildiğini dile getiren Bayraktar, Türkiye’nin doğu ile batı arasında güvenilir bir enerji merkezi ve bölgesel projelerin kilit kolaylaştırıcısı rolünü sürdüreceğinin altını çizdi.