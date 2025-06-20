Soruşturma kapsamında, yaklaşık 7 milyar TL’lik yasa dışı gelirin Kapalıçarşı’daki döviz büroları üzerinden aklandığı ve bu paraların kripto varlıklara çevrilerek yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda harekete geçen emniyet ekipleri, sahte şirketler üzerinden muhasebe ve para transfer işlemleri yapan 102 şüpheliyi deşifre etti. Bu kapsamda İstanbul merkezli olmak üzere toplam 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda şu ana kadar 67 şüpheli gözaltına alınırken, 5 kişinin yurt dışında, 3 kişinin ise halihazırda cezaevinde bulunduğu belirlendi. Firari şüpheliler için çalışmalar devam ediyor.

Soruşturma çerçevesinde şüphelilerin suçtan elde ettikleri toplam değeri 150 milyon TL’yi bulan varlıklara Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu. Bunlar arasında banka hesapları, elektronik para kuruluşlarındaki varlıklar, 22 araç, 17 motosiklet ve 9 taşınmaz yer aldı.

Emniyet kaynakları, bu çapta organize bir dolandırıcılık şebekesinin, paravan şirketler aracılığıyla hem mali sistemi hem de kripto varlık piyasasını istismar ettiğini vurguladı. Operasyonun ikinci dalgasının gündemde olduğu ve soruşturmanın derinleştirilerek devam edeceği bildirildi.