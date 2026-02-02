Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Kazakistan Dışişleri Bakanı Yermek Koşerbayev, Türkiye-Kazakistan Ortak Stratejik Planlama Grubu’nun (OSPG) 8. Toplantısının ardından iki ülkenin dışişleri bakanlıkları arasında hazırlanan iş birliği planına imza attı.

“Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Arasında 2026-2027 İşbirliği Planı” başlığını taşıyan belgeyle, önümüzdeki iki yıl boyunca siyasi istişarelerin artırılması, bölgesel ve uluslararası konularda eşgüdümün güçlendirilmesi hedefleniyor.

İmzalanan planın, Türkiye ile Kazakistan arasındaki stratejik ortaklığın daha da derinleştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.