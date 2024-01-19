Ford Trucks müşterilerine satış, servis, yedek parça ve ikinci el olmak üzere 4S konseptiyle hizmet verecek olan, yaklaşık 15 bin metrekarelik alana kurulu Çetaş Otomotiv İstanbul Hadımköy Ford Trucks tesisinin açılışı gerçekleşti.

Açılışa Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Y. Koç, Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Haydar Yenigün, Ford Otosan Lideri Güven Özyurt, Ford Otosan Lideri Josephine Payne, Ford Trucks Lideri Emrah Duman ile Çetaş Otomotiv Yönetim Kurulu üyeleri ve yerel yöneticiler katıldı.

Ali Y. Koç: Kamyon üretiminde küresel bir başarı öyküsü yazıyoruz

Açılış töreninde konuşan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Y. Koç, “Koç Topluluğu olarak, ülkemizin yüksek katma değerli üretim kapasitesini artırmak ve uluslararası rekabette öne çıkmasını desteklemek hedefiyle çalışıyoruz. En verimli taşıma çözümleri ile değer yaratmayı kendine misyon olarak benimseyen kamyon işimiz de bu anlayışımızın en somut neticelerinden birisi. 1982 yılında Eskişehir’de başladığımız kamyon üretiminde bugün küresel bir başarı öyküsü yazıyoruz. Ford Trucks ile sadece araçlarımızı değil, aynı zamanda mühendislik ve teknolojimizi de ihraç ediyoruz. A’dan Z’ye Türk mühendislerinin üst düzey yetkinlikleri ile geliştirdiği ağır ticari araçlarımız gerek Türkiye’de gerekse yurt dışında büyük rağbet görüyor. Küresel pazarlarda “Türk Malı” ibaresiyle giderek artan pazar paylarına kavuşmamız bize büyük gurur veriyor” dedi.

Bu başarıya bayilerle birlikte çalışarak ulaştıklarını vurgulayan Ali Y. Koç, şöyle devam etti: “Bu yolculuğumuzda çeyrek asırdır bizimle yol arkadaşlığı yapan Çetaş Otomotiv, Türkiye'nin bağımsız en büyük bayilik gruplarından birisi. Bu süre zarfında karşılıklı güvenle güçlenen, elde edilen başarılarla pekişen ilişkimiz ve dostluğumuz, sektörün en güçlü ortaklıklarından birini oluşturdu. Bugün bu örnek ortaklık öykümüze bizi heyecanlandıran yeni bir sayfa daha ekliyoruz. Ford Trucks Hadımköy tesisinin, çeyrek asırlık iş birliğimiz açısından daha da büyük başarıların kilometre taşı olacağına yürekten inanıyorum.”

Çetaş Otomotiv Kurucu Onursal Başkanı Hasan Taşar, “Bugün, Çetaş'ın Hadımköy'deki yeni Ford Trucks tesisinin açılışında sizlerle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk ve onur duyuyorum. Açılışını yapacağımız Ford Trucks Plazası ikinci plazamız. Yeni tesisimiz, sadece bir satış ve servis noktası olmanın ötesinde, bölge ekonomisine ve istihdama değerli bir katkı sağlayacak bir merkezdir. Bu tesis, modern teknolojilerle donatılmış, geniş ürün yelpazesi ve uzman personeliyle hem Çetaş ailesine hem de Hadımköy, Büyükçekmece ve çevresine hizmet verecektir” diye konuştu.

Çetaş Otomotiv, ilk Ford bayiliğini 1998 yılında binek otomobil segmentinde aldı, ilk Ford Trucks bayisini ise 2013 yılında İstanbul Silivri’de açtı. Hadımköy tesisi, Çetaş Otomotiv’in yedinci Ford plazası olarak hizmet verecek.

Hadımköy bayisi Ford Trucks’ın yenilikçi, kaliteli ürün ve hizmetlerini sunarak taşımacılık sektöründe müşterilerin operasyonlarını en üst seviyede destekleyecek.

Ford Trucks “Her Yükte Birlikte” sloganıyla Türkiye ve global pazarlardaki geniş bayi ve hizmet ağı ile müşterilerine her zaman fayda yaratacak çözümler sunuyor. Verimlilik, güç, konfor ve teknolojiyi bir arada sunan çözümleriyle müşterileri için değer yaratıyor.