‘En verimli taşıma çözümleri ile değer yaratmak’ vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Ford Trucks, Türkiye genelindeki bayi ağına bir yenisini daha ekledi. Lojistik ve transit taşımacılık açısından kilit konumda bulunan Mersin’de açılan ‘Deniz Ticari Araçlar’ bayisi, Ford Trucks müşterilerine satış, servis, yedek parça ve ikinci el olmak üzere 4S konseptiyle hizmet verecek.

Bayinin açılış törenine Ford Otosan Lideri Güven Özyurt, Ford Trucks Lideri Emrah Duman, Erman Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Deniz, Deniz Ticaret Ford Trucks Genel Müdürü Emrah Deniz ve yerel yöneticiler katıldı.

Törende konuşan Ford Otosan Lideri Güven Özyurt, “Ford Trucks olarak, ‘En verimli taşıma çözümleri ile değer yaratmak’ vizyonuyla yolumuza devam ederken, Türkiye genelindeki bayi ağımızı genişletmek ve müşterilerimize en iyi hizmeti sunmak adına büyük adımlar atıyoruz. Bu adımların son halkası ise Mersin. Mersin'in lojistik ve transit taşımacılık alanındaki stratejik konumu tartışmasız çok önemli. Uluslararası lojistikte İstanbul'dan sonra en büyük 2. filoya ve Türkiye'deki en büyük frigorifik taşıma filosuna ev sahipliği yapıyor. Bu önemli ve stratejik bir bölgede faaliyet gösterecek olan Deniz Ticari Araçlar bayisini açmanın gururunu yaşıyoruz. Bayimizin bölgedeki lojistik operasyonlarına büyük katkı sağlayacağına inancım tam” dedi.

Bölgenin ve Ford’un en büyük servisi

Deniz Ticari Araçlar bayisi, 19 dönümlük arazi üzerindeki 8.500 metrekarelik kapalı alanı, 12 mekanik, 6 kaporta ve 3 boya atölyesiyle Türkiye’deki en büyük ağır vasıta servislerinden biri olarak öne çıkıyor. Bayi aynı zamanda Ford'a hizmet veren en büyük servis konumunda bulunuyor. Yedek parça deposu, birçok kamyon servisini geride bırakacak, 1000 metrekarelik geniş bir alanda hizmet veriyor.

Mersin bayisi, müşterilerin operasyonlarını en üst seviyede desteklemek üzere Ford Trucks’ın yenilikçi, kaliteli ürün ve hizmetlerini tek çatı altında sunacak.

“Her Yükte Birlikte” sloganıyla ilerleyen Ford Trucks, Türkiye’nin yanı sıra dünya genelindeki geniş hizmet ağı aracılığıyla ağır ticari araç müşterilerine verimlilik, güç, konfor ve teknolojiyi bir arada sunuyor.