A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu’ndaki ilk maçında Hollanda’yı 3-2 mağlup etti.

İlk iki seti 19-25’lik skorlarla kaybeden milli takım, sonraki iki seti 25-22’lik skorlarla kazanarak durumu 2-2’ye getirdi.

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları C Grubu’ndaki ilk maçında Hollanda ile karşı karşıya gelen A Milli Kadın Voleybol Takımı, rakibini 19-25, 19-25, 25-22, 25-22 ve 15-13'lük setlerle 3-2 mağlup etti.

Paris 2024’e galibiyetle başlayan Türkiye, gruptaki ikinci maçında 1 Ağustos Perşembe günü Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.