Filenin Sultanları, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu üçüncü maçında Peru'yla karşılaştı. Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Yoyogi Spor Salonu'nda oynanan maç, TSİ 07.00'de başladı.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, rakibini 25-18, 25-27, 25-17 ve 29-27’lik setlerle 3-1 mağlup etti ve 3'te 3 yaptı.

Milli takım, olimpiyat elemelerindeki ilk iki maçında Porto Riko ve Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etmişti.

Avrupa ve Milletler Ligi şampiyonu, dünya "1" numarası "Filenin Sultanları", dünya sıralamasında 7. basamakta bulunan ev sahibi Japonya, 5'inci Brezilya'nın yanı sıra, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru ile birlikte B Grubu'nda yer alıyor.

Elemelerde gruplarında "ilk 2" sırada yer alan ülkeler, Paris Olimpiyat Oyunları'na kota kazanacak.