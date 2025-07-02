Al Hilal’den Büyük Sürpriz!

Turnuvanın en dikkat çekici sonucuna Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal imza attı. Son UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Manchester City’yi uzatmalarda 4-3 mağlup eden Al Hilal, adını çeyrek finale yazdırarak turnuvanın favorilerinden birini eledi.

Devler Elendi, Devler Yola Devam Ediyor

Bir diğer sürpriz sonuçta Fluminense, İtalya devi Inter’i 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi. Paris Saint-Germain, Lionel Messi’nin formasını giydiği Inter Miami karşısında 4-0'lık net bir galibiyet aldı.

Avrupa devlerinin karşı karşıya geldiği mücadelede Real Madrid, milli oyuncumuz Arda Güler’in formasını giydiği kadrosuyla, Kenan Yıldız’lı Juventus’u 1-0’la geçti. Bir diğer milli yıldızlarımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün formasını terlettiği Benfica ise, Chelsea’ye uzatmalarda 4-1 yenilerek turnuvaya veda etti.

Son 16 Turu Sonuçları:

Palmeiras 1-0 Botafogo

Benfica 1-4 Chelsea

Paris Saint-Germain 4-0 Inter Miami

Flamengo 2-4 Bayern Münih

Inter 0-2 Fluminense Ali Koç’tan İmza Kampanyasına Sert Soru: “İmzalar Nerede?” İçeriği Görüntüle

Manchester City 3-4 Al Hilal (Uzatmalar)

Real Madrid 1-0 Juventus

Borussia Dortmund 2-1 Monterrey

Çeyrek Final Programı:

4 Temmuz Cuma

22:00 | Fluminense - Al Hilal

5 Temmuz Cumartesi

04:00 | Palmeiras - Chelsea

19:00 | Paris Saint-Germain - Bayern Münih

23:00 | Real Madrid - Borussia Dortmund

Dev mücadelelerin yaşanacağı çeyrek finalde futbolseverler dünya devlerinin kozlarını paylaşacağı unutulmaz karşılaşmalara tanıklık edecek. Gözler şimdi 4-5 Temmuz’da oynanacak kritik mücadelelere çevrildi.