Al Hilal’den Büyük Sürpriz!
Turnuvanın en dikkat çekici sonucuna Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal imza attı. Son UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Manchester City’yi uzatmalarda 4-3 mağlup eden Al Hilal, adını çeyrek finale yazdırarak turnuvanın favorilerinden birini eledi.
Devler Elendi, Devler Yola Devam Ediyor
Bir diğer sürpriz sonuçta Fluminense, İtalya devi Inter’i 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi. Paris Saint-Germain, Lionel Messi’nin formasını giydiği Inter Miami karşısında 4-0'lık net bir galibiyet aldı.
Avrupa devlerinin karşı karşıya geldiği mücadelede Real Madrid, milli oyuncumuz Arda Güler’in formasını giydiği kadrosuyla, Kenan Yıldız’lı Juventus’u 1-0’la geçti. Bir diğer milli yıldızlarımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün formasını terlettiği Benfica ise, Chelsea’ye uzatmalarda 4-1 yenilerek turnuvaya veda etti.
Son 16 Turu Sonuçları:
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Palmeiras 1-0 Botafogo
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Benfica 1-4 Chelsea
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Paris Saint-Germain 4-0 Inter Miami
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Flamengo 2-4 Bayern Münih
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Inter 0-2 Fluminense
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Manchester City 3-4 Al Hilal (Uzatmalar)
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Real Madrid 1-0 Juventus
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Borussia Dortmund 2-1 Monterrey
Çeyrek Final Programı:
4 Temmuz Cuma
22:00 | Fluminense - Al Hilal
5 Temmuz Cumartesi
04:00 | Palmeiras - Chelsea
19:00 | Paris Saint-Germain - Bayern Münih
23:00 | Real Madrid - Borussia Dortmund
Dev mücadelelerin yaşanacağı çeyrek finalde futbolseverler dünya devlerinin kozlarını paylaşacağı unutulmaz karşılaşmalara tanıklık edecek. Gözler şimdi 4-5 Temmuz’da oynanacak kritik mücadelelere çevrildi.