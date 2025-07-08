Açıklamada, Ferrero hakkında yürütülen rekabet soruşturmasının 7 Mart 2024 tarihinde, şirketin verdiği ve temel olarak fındık alım dengesine yönelik taahhütlerin kabulüyle sona erdiği hatırlatıldı. Bu taahhütler; kabuklu fındık alım miktarının azaltılması, iç fındık alımının artırılması, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin referans fiyatının altında alım yapılmaması gibi şartları içeriyordu.

Ferrero, mahkeme tarafından verilen iptal kararının yalnızca Kurul’un taahhüt temelinde dosyayı kapatma kararına yönelik olduğunu vurgularken, şirkete herhangi bir idari yaptırım ya da faaliyet kısıtlaması getirilmediğini belirtti. Açıklamada, “Ferrero’nun Türkiye’deki fındık alımı ve ihracat faaliyetlerini durduracağı, yalnızca ithalat yapabileceği ya da şirkete ceza kesildiği” yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığına dikkat çekildi.

Mahkeme kararında; sunulan taahhütlerin Ferrero’nun hâkim durumunu kötüye kullanma riskini tamamen ortadan kaldırmadığı, ayrıca fındık piyasasına etkilerinin yeterli ekonomik analizle desteklenmediği belirtilerek Kurul kararı iptal edildi. Bu doğrultuda taahhütlere uyum yükümlülüğü ortadan kalkarken, rekabetin sağlıklı işleyişi için yeniden değerlendirme yapılması gerekliliği doğdu.

Ferrero, hukuki sürecin halen devam ettiğini ve Rekabet Kurulu’nun yeni bir karar alana kadar, şirketin hâkim durumunu kötüye kullanmama yükümlülüğünün sürdüğünü de kamuoyuna duyurdu.

Ferrero’nun açıklaması, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve sektörde oluşabilecek spekülasyonların önüne geçilmesi amacıyla yayımlandı.