Fernandes, Beşiktaş’ı galibiyete taşıdı

KARAGÜMRÜK 0-1 BEŞİKTAŞ

1' Maç Başladı

6'Beşiktaş ilk tehlikeli atağını geliştirdi. Sol kanattan ceza sahasına giren Gedson, pasını içeri çevirdi. Muleka'nın topun gelişine yakın mesafeden attığı şut kaleci Dituro'nun üzerine gitti.

11'Karagümrük kazandığı toplarla hızlı çıkmak istiyor.

17'Karagümrük etkili oldu. Rakip yarı alanda topla buluşan Can, sağ çaprazdan kaleyi yokladı. Meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

24'Fatih Karagümrük'te Gedson'u arkadan çeken Levent Mercan sarı kart gördü

37'Beşiktaş etkili geldi! Masuaku'nun sol kanattan içeriye çevirdiği topu ev sahibi ekibin savunması son anda uzaklaştırdı.

38'Beşiktaş bir kez daha etkili oldu. Ceza sahası içinde topu önünde bulan Aboubakar aşırtma vuruş düşündü fakat top kaleci Matias Dituro'da kaldı.

45 ilk yarı sona erdi

47. dakikada Vincent Aboubakar, Rayyan Baniya’nın müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem Erkan Özdamar, penaltı noktasını gösterdi.

48. dakikada penaltı noktasında topun başına geçen Vincent Aboubakar’ın yerden vuruşunda kaleci Matias Dituro soluna uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

63. dakikada Gedson Fernandes’in pasında topla buluşan Onur Bulut’un ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı sert vuruşta top yan direkten oyun olanına geri döndü.

66. dakikada Arthur Masuaku’nun sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Vincent Aboubakar’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak direkten oyun alanına geri geldi.

86. dakikada Onur Bulut’un ceza sahası içinde kafayla indirdiği topta Gedson Fernandes ceza yayı üzerinden yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1



Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Erkan Özdamar, Bora Özkara, Serkan Ok

Fatih Karagümrük: Matias Dituro, Frederic Veseli, Rayyan Baniya, Ibrahim Dresevic, Levent Mercan, Adnan Uğur (Otabek Shukurov dk. 87), Sofiane Feghouli, Marcus Rohden (Samed Onur dk. 87), Can Keleş (Nicholas Lawrence dk. 74), Adem Ljajic (Ryan Mendes dk. 64), Salih Dursun

Yedekler: Furkan Bekleviç, Emre Bilgin, Efe Tatlı, Egemen Pehlivan, Emir Tintiş, Efecan Mızrakcı

Teknik Direktör: Alparslan Erdem

Beşiktaş: Mert Günok, Valentin Rosier, Necip Uysal, Omar Colley, Arthur Masuaku, Salih Uçan (Daniel Amartey dk. 88), Amir Hadziahmetovic (Semih Kılıçsoy dk. 77), Gedson Fernandes, Onur Bulut, Jackson Muleka (Ante Rebic dk. 62), Vincent Aboubakar (Jean Onana dk. 88)

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Cenk Tosun, Kerem Atakan Kesgin, Demir Ege Tıknaz, Kartal Kayra Yılmaz, Umut Meraş

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Gol: Gedson Fernandes (dk. 86) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Levent Mercan, Frederic Veseli, Ibrahim Dresevic, Salih Dursun (Fatih Karagümrük), Necip Uysal (Beşiktaş)