Haklarında 4 ayrı suçtan soruşturma başlatılmasının ardından mal varlıklarına el konulan sosyal medya fenomeni Özlem Öz ve eşi Tayyar Öz’ün şirketlerine kayyum atanmıştı.

Show Tv’nin haberine göre, atanan kayyumlardan biri olan B.E. İstanbul Başakşehir’deki evinde bir not bırakarak 9. kattan aşağı atladı. Ailesiyle sorunlar yaşadığı öğrenilen B.E.’ün son zamanlarda bunalıma girdiği iddia edildi.

B.E.’ün bıraktığı notta ise şu ifadeler yer aldı:

“Çok fazla kötülük var, kimsenin kabahati yok. Ne yaptıysam kendime yaptım.”