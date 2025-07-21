İlk Maç Rotterdam’da, Rövanş İstanbul’da

İki ekip arasındaki ilk mücadele, 5 veya 6 Ağustos tarihlerinde Hollanda'nın Rotterdam kentinde oynanacak. Rövanş karşılaşması ise 12 Ağustos’ta İstanbul’da, Ülker Stadyumu'nda gerçekleşecek. Fenerbahçe, taraftarının önünde alacağı sonuçla Play-Off turu biletini almak istiyor.

Van Persie'ye Karşı Duygusal Buluşma

Fenerbahçe formasıyla 2015-2017 yılları arasında önemli maçlara imza atan ve taraftarın sevgilisi haline gelen Robin van Persie, bu kez rakip olarak Kadıköy’e gelecek. Teknik direktörlük kariyerinde önemli adımlar atan Hollandalı efsane, eski kulübüne karşı alacağı sonuçlarla dikkatleri üzerine çekmek isteyecek.

Fenerbahçe Avrupa'da Yoluna Emin Adımlarla Devam Etmek İstiyor

Yeni sezon öncesi kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak için bu zorlu eşleşmeden avantajla ayrılmayı hedefliyor. Sarı-lacivertliler, Feyenoord karşısında hem teknik kapasitesini hem de tecrübesini sahaya yansıtmak zorunda.

Avrupa arenasında bir kez daha adından söz ettirmek isteyen Fenerbahçe’nin, eski yıldızı Van Persie’nin takımı karşısındaki performansı şimdiden merak konusu oldu.