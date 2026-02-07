19 Mayıs Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Trabzonspor, etkili oyunu ve bulduğu gollerle sahadan net bir galibiyetle ayrıldı. Bordo-mavililere galibiyeti getiren goller Paul Onuachu (2) ve Ernest Muçi’den geldi.

Maçtan Dakikalar (İkinci Yarı)

55. dakika: Oulai’nin sağ kanattan ortasında Onuachu’nun şutunda top ağlara gitti. Ancak VAR uyarısıyla pozisyonu inceleyen hakem Alper Akarsu, faul gerekçesiyle golü iptal etti.

59. dakika: Ntcham’ın kullandığı penaltı sonrası dönen topu Ndiaye ağlara gönderdi fakat ofsayt gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.

74. dakika: Soner’in ortasında Moundilmadji’nin kafa vuruşu üstten auta çıktı.

81. dakika: Umut Nayir’in ceza sahası içine verdiği pası Onuachu boş kaleye gönderdi ve Trabzonspor farkı ikiye çıkardı. 0-2

90+1. dakika: Trabzonspor’un kazandığı penaltıda topun başına geçen Muçi, kaleciyle topu farklı köşelere göndererek skoru belirledi. 0-3

Maç Bilgileri

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Alper Akarsu, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil

Samsunspor:

Okan Kocuk, Zeki Yavru, Lubo Satka, Rick van Drongelen, Logi Tomasson (Soner Gönül dk. 60), Celil Yüksel (Elayis Tavsan dk. 46), Antoine Makoumbou, Carlo Holse, Olivier Ntcham (Marius Moundilmadji dk. 72), Jaures Assoumou (Joe Mendes dk. 60), Cherif Ndiaye

Teknik Direktör: Thomas Reis

Trabzonspor:

Andre Onana, Wagner Pina (Ozan Tufan dk. 88), Chibuike Nwaiwu, Arsenii Btagov, Mathias Lövik, Christ Oulai, Tim Jabol Folcarelli, Ernest Muçi, Felipe Augusto (Umut Nayir dk. 71), Mustafa Eskihellaç (Anthony Nwakaeme dk. 90+4), Paul Onuachu (Okay Yokuşlu dk. 88)

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Goller:

Onuachu (dk. 23, 81), Muçi (dk. 90+1 pen.) – Trabzonspor

Sarı Kartlar:

Ntcham, Makoumbou (Samsunspor) – Folcarelli, Fatih Tekke (Trabzonspor)