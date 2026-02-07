Ocak ayı boyunca gerçekleşen transferler, Süper Lig’de dengeleri değiştirecek nitelikte oldu. İşte Süper Lig ekiplerinin ara transfer döneminde yaptığı tüm transferler:
Antalyaspor
Gelenler: Sami Uğurlu (Teknik Direktör)
Gidenler: Tomas Cvancara, Poyraz Yıldırım, Alp Ada Abay, Efecan Gülerce
Alanyaspor
Gelenler: –
Gidenler: Mert Bayram, Uchenna Ogundu, Veysel Ünal, Bedirhan Özyurt
Başakşehir
Gelenler: Kazımcan Karataş
Gidenler: Deniz Türüç, Mohamed Hassan Fofana, Ömer Beyaz, Hamza Ljukovac
Beşiktaş
Gelenler: Yasin Özcan, Kristjan Asllani, Junior Olaitan, Hyeon-gyu Oh, Emmanuel Agbadou, Amir Murillo, Devis Vasquez
Gidenler: Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Rafa Silva, Tammy Abraham ve diğer isimler
Çaykur Rizespor
Gelenler: Adedire Mebude, Emir Ortakaya, Frantzdy Pierrot
Gidenler: Janne-Pekka Laine, Vaclav Jurecka, Anıl Yaşar
Eyüpspor
Gelenler: Denis Radu, Lenny Pintor, Dorin Rotariu ve birçok isim
Gidenler: Halil Akbunar, Serdar Gürler, Mame Thiam, Kerem Demirbay
Fatih Karagümrük
Gelenler: Ahmed Traore, Filip Mladenovic, Igor Lichnovsky
Gidenler: Enzo Roco, Jure Balkovec, Andre Gray
Fenerbahçe
Gelenler: N’Golo Kante, Matteo Guendouzi, Mert Günok, Anthony Musaba
Gidenler: Sebastian Szymanski, En-Nesyri, Livakovic, Cenk Tosun
Galatasaray
Gelenler: Noa Lang, Yaser Asprilla, Sacha Boey
Gidenler: Berkan Kutlu, Yusuf Demir, Kazımcan Karataş
Gaziantep FK
Gelenler: Denis Draguş, Nihad Mujakic
Gidenler: Badou Ndiaye, Juninho Bacuna
Gençlerbirliği
Gelenler: Cihan Çanak
Gidenler: Sinan Osmanoğlu, Kevin Csoboth
Göztepe
Gelenler: Alexis Antunes, Guilherme Luiz, Filip Krastev
Gidenler: Ahmed Ildız, Rhaldney
Kasımpaşa
Gelenler: Cenk Tosun, Kerem Demirbay, İrfan Can Kahveci
Gidenler: Jhon Espinoza, Attila Szalai
Kayserispor
Gelenler: Sam Mather, Denis Makarov, Fedor Chalov
Gidenler: Gideon Jung, Aaron Opoku
Kocaelispor
Gelenler: Mahamadou Susoho Sissoho
Gidenler: Tarkan Serbest
Konyaspor
Gelenler: Deniz Türüç, Berkan Kutlu, Blaz Kramer
Gidenler: Umut Nayir
Samsunspor
Gelenler: İrfan Can Eğribayat, Yalçın Kayan
Gidenler: Anthony Musaba, Soner Aydoğdu
Trabzonspor
Gelenler: Umut Nayir, Mathias Lovik
Gidenler: Denis Draguş, Danylo Sikan
Ara transfer döneminin sona ermesiyle birlikte gözler yeniden sahaya çevrilirken, yapılan hamlelerin sezonun geri kalanında nasıl sonuçlar doğuracağı merak konusu oldu.