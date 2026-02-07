UWW 1. Ranking Series Zagreb Open Turnuvası kadınlar kategorisinde mücadele eden Avrupa ve dünya şampiyonu, Olimpiyat 3.'sü Buse Tosun Çavuşoğlu; Azerbaycanlı, Japon ve Hintli rakiplerini mağlup ederek turnuvayı zirvede tamamladı. Milli güreşçi, çeyrek finalde Azerbaycanlı Zehra Karimzada’yı 2-0, yarı finalde ise Japon Mahiro Yoshitake’yi 2-2’den son puan avantajıyla yenerek finale yükseldi.



Finalde Hintli Diksha Malik ile karşılaşan Buse Tosun Çavuşoğlu, ilk devreyi 2-1 geride kapatmasına rağmen ikinci devrede üstünlüğü ele geçirerek müsabakayı 5-2 kazandı ve altın madalyanın sahibi oldu.

Bu sonuçla milli güreşçi hanesine 8000 ranking puanı yazdırdı.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül de, şampiyonluğu sonrası milli güreşçiyi tebrik etti.