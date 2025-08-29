Portekizli teknik adam, Fenerbahçe’nin başında çıktığı 62 maçta 37 galibiyet, 14 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Maç başına istatistikler ve takıma kattığı deneyim tartışılsa da, tazminat miktarıyla Ahmet Çakar’ın “Mourinho tazminat canavarı” öngörüsü bir kez daha gündeme geldi. Çakar, daha önce bu durum için uyarıda bulunmuş ve “Mourinho ile yollar kolay kolay ayrılmaz, tazminat canavarıdır” yorumunu yapmıştı.

Öte yandan, Fenerbahçe’de gözler bir sonraki teknik direktöre çevrildi. Spor yazarı Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgilere göre, geçmişte İsmail Kartal’ın göreve gelmesinde etkili olan bazı yöneticiler, Başkan Ali Koç’a Kartal’ın yeniden takımın başına getirilmesi gerektiğini iletti.

Kulüp yönetimi, gün içinde yeni teknik direktör konusunu netleştirmek için toplantı yapacak. Sarı-lacivertli taraftarlar ise hem tazminat yükü hem de yeni teknik direktörün kim olacağı konusunda heyecanlı ve meraklı bir bekleyiş içinde.