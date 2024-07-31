Fenerbahçe, Lugano'yu Kadıköy'de devirdi! Adını üst tura yazdırdı

Fenerbahçe 2-1 Lugano
Maçtan Dakikalar
7. dakikada Bottani'nin sol taraftan yaptığı ortada Djiku'nun uzaklaştırmak istediği topla buluşan Mahmoud'un ceza yayı önünden vuruşunda top filelerle buluştu. 0-1
17. dakikada Bottani'nin pasında topla buluşan Aliseda'nın ceza sahası sağ çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
25. dakikada Zanotti'nin sağ taraftan ceza sahasına yerden pasında Valenzuela'nın vuruşunda top kaleci Livakovic'in müdahalesiyle az farkla üstten kornere çıktı.
41. dakikada Dzeko topu sağ taraftan içeriye pasında penaltı noktası üzerinde Ferdi Kadıoğlu'nun vuruşunda top üstten auta gitti.
45 İkinci yarı başladı
51. dakikada Tadic’in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda altı pas çizgisi üzerinde Djiku’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
59. dakikada Mert Hakan’ın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası önünde iyi yükselen Dzeko’nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1
67. dakikada Ferdi’nin ceza yayının solundan sert vuruşunda kaleci Saipi, sol direk dibine giden meşin yuvarlağı oyun alanına geri çeldi.
90+3. dakikada sağ kanattan İrfan Can’ın ceza sahasına ortasında arka direkteki Tadic, meşin yuvarlağı kafayla kale önüne indirdi. Kale önünde müsait pozisyondaki Szymanski topu ağlara gönderdi. 2-1
Hakemler: Robert Jones, Neil Davies, Wade Smith
Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Osayi Samuel (Mert Müldür dk. 70), Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, Fred (İsmail Yüksek dk. 31), Rade Krunic (Mert Hakan Yandaş dk. 46), Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Ferdi Kadıoğlu (İrfan Can Kahveci dk. 83), Edin Dzeko
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Ryan Kent, Cenk Tosun, Bartuğ Elmaz, Rodrigo Becao, Oğuz Aydın, Allan Saint Maximin
Teknik Direktör: Jose Mourinho
FC Lugano: Amir Saipi, Mattia Zanotti, Antonius Papadopoulos, Ayman El Wafi, Albian Hajdari (Yanis Cimignani dk. 67), Mohamed Mahmoud (Anto Grgic dk. 67), Ousmane Doumbia, Uran Bislimi (Daniel Dos Santos dk. 73), Mattia Bottani (Kacper Przybylko dk. 60), Milton Valenzuela, Ignacio Aliseda (Hicham Mahou dk. 73)
Yedekler: Sebastian Osigwe, Diego Mina, Zachary Brault, Roman Macek, Lukas Mai, Martim Marques, Yannis Ryter
Teknik Direktör: Mattia Croci-Torti
Goller: Edin Dzeko (dk. 59), Szymanski (dk. 90+3) (Fenerbahçe), Mohamed Mahmoud (dk. 7) (FC Lugano)
Sarı kartlar: Ousmane Doumbia, Ignacio Aliseda, Mattia Zanotti, Mohamed Mahmoud (FC Lugano), Edin Dzeko (Fenerbahçe)