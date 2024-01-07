Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda İstanbulspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, Cengiz Ünder’in 4 gol, Edin Dzeko’nun da 1 gol kaydettiği maçta sahadan 5-1 galip ayrıldı. Bu sezon deplasmanlarda başarılı bir grafik sergileyen Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda da hanesine 3 puan yazdırırken, dış sahada 8 galibiyet, 1 beraberlik elde etti ve 25 puan topladı.

Dış sahada gol sayısını 23’e yükselten sarı-lacivertliler, puanını 47’e çıkardı.

Fenerbahçe, 10 Ocak Çarşamba günü erteleme maçında sahasında Konyaspor ile karşılaşacak.