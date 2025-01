Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, dünyaca ünlü sanatçı Fazıl Say'ı ağırladı. Ünlü besteci ve piyanistin yeni eserlerinin yer aldığı "Piyano Başında 50. Yıl" İzmir prömiyerine, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay da katıldı. Biletlerin kısa sürede tükendiği konsere, İzmirli sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Say, 75 dakika boyunca sahnede kaldığı konserin bitiminde, İzmirliler tarafından ayakta alkışlandı.



Yeni eserlerini icra etti

Konserde Fazıl Say'ın kahinlerin ve kehanetlerin merkezi kabul edilen Klaros’u güçlü müziğiyle betimlediği yeni eseri Kehanetler Tapınağı “Klaros”, Samed Behrengi'nin eserinden esinlenerek bestelediği "Küçük Kara Balık" ve çok sevilen eseri İnsan İnsan'ın piyano versiyonu İzmirli dinleyici ile buluştu. İzmir prömiyerinde yer alan diğer yeni eser ise Say'ın flüt ve piyano için bestelediği "Bosphorus Romance" oldu. Bu parçada, Fazıl Say'ın güçlü piyanosuna başarılı flüt sanatçısı Aslıhan And eşlik etti. Prömiyer eserlerinin yanı sıra Say'ın "Karatoprak" ve F. Schubert'in "Arpeggione" sonatı da konserde seslendirilen eserler arasında yer aldı.



“Bin yıllar öncesine hayali yolculuk”

Konserde sanatseverlere seslenen Say, "İzmirli dostlar, bu özel konsere hoş geldiniz. Piyano başında tamı tamına 50’nci yıl... 5 Ocak 1975 ve 5 Ocak 2025... Türkiye'nin bu en güzel akustikli salonunda, bütün kayıtlarımızı yaptığımız salonda olmak benim için de bir ayrıcalık. Eserlerin çoğunu ilk kez dinleyeceksiniz. İzmir'de ilk kez çalıyoruz. İlk eser, İzmir ile hayli alakalı olan 2024 yılında bestelediğim Kehanetler Tapınağı Klaros. Klaros, Menderes ilçesine yakın bir yerdeki antik kent. 3 bin, 3 bin 500 yıllık bir hikâyesi olan, kahinlerin, kehanetlerin başkenti olarak bilinen, çok enteresan hikâyelerin beraberinde geldiği Klaros, beni çok etkilemişti. Klaros üzerine deneysel bir beste yapma, piyano ile kehanetler, kahinler dünyasını çağdaş bir eser olarak anlatma fikri olmuştu. Amacım bin yıllar öncesine hayali bir yolculuk yapmaktı" dedi.