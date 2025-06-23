"Tarihi bir değerlendirme yaptım"

Silivri Marmara Kapalı Cezaevi’ne gönderilen Altaylı, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nde verdiği ifadesinde, videoda tarihi bir değerlendirme yaptığını belirtti. Osmanlı döneminde bile halkın yöneticileri eleştirebildiğini anlattığını dile getiren Altaylı, bu tür ifadelerin geçmişte tarihçiler Murat Bardakçı ve Erhan Afyoncu gibi isimler tarafından da sıklıkla dile getirildiğini söyledi.

“Cumhurbaşkanına tehdit ya da ima yoktur” diyen Altaylı, söz konusu konuşmanın tarih merakıyla yapılmış entelektüel bir değerlendirme olduğunu vurguladı.

"Kısa video ile algı oluşturuldu"

Altaylı, savcılığa sunduğu USB bellekte, yaklaşık üç dakikalık orijinal videonun yer aldığını, buna karşın sosyal medyada yayılan 30 saniyelik kesilmiş bir versiyonla kendisine yönelik "tehdit" algısı yaratıldığını öne sürdü. Söz konusu kısa videonun, bilinçli şekilde montajlandığını savunan Altaylı, “Konuşmamın orijinalinde Cumhurbaşkanını tehdit edecek ya da hedef alacak bir unsur bulunmamaktadır” dedi.

"Eleştiri hakkımı kullandım"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı şahsen tanıdığını belirten Altaylı, kamuoyuna yönelik açıklamalarında hiçbir zaman tehdit dilini kullanmadığını, yalnızca anayasal çerçevede eleştiri hakkını kullandığını ifade etti. İddia edilen suçun oluşabilmesi için tehditin somut bir fiille desteklenmesi gerektiğini belirten Altaylı, “Sadece sözlü açıklamalardan yola çıkılarak böyle bir suçlama yöneltilmesi hukuken mümkün değildir” dedi.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Altaylı’nın YouTube yayınında sarf ettiği bazı sözlerin Cumhurbaşkanına tehdit içerdiği iddiasıyla resen soruşturma başlatmıştı. Gözaltına alınan Altaylı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Altaylı’nın tutuklanması kamuoyunda farklı tepkilere neden olmuştu.

Gelişmeler yakından takip edilirken, Altaylı’nın avukatlarının önümüzdeki günlerde tutukluluğa itiraz edeceği öğrenildi.