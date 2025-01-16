İşsiz Sayısında Azalma, İstihdamda Gerileme

Kasım ayında işsiz sayısı 84 bin kişi azalarak 3 milyon 72 bin kişiye geriledi. İşsizlik oranı erkeklerde %7, kadınlarda ise %11,7 olarak kaydedildi. Genç nüfustaki işsizlik oranı ise %15,8’e düştü. Ancak, istihdam edilenlerin sayısı 168 bin kişi azalarak 32 milyon 748 bin kişi oldu. İstihdam oranı %49,6’ya gerilerken, kadınların işgücüne katılım oranı sadece %36,7 seviyesinde kaldı.

EYT Düzenlemesinin İş Dünyasına Etkileri

Allservice Yönetim Kurulu Başkanı ve İK Yöneticisi Ebru Akyüz, EYT düzenlemesinin iş dünyasına mali yük ve kalifiye eleman kaybı gibi ciddi sorunlar getirdiğine dikkat çekti. Akyüz, kıdem tazminatı yükünün artması ve emekli personelle yeniden çalışma durumunda işveren teşviklerinin azalmasının, işverenleri zor durumda bıraktığını belirtti.

“EYT nedeniyle birçok kalifiye çalışan iş hayatından çekildi veya emekli oldu. Global şirketler, politikaları gereği emekli personelle sözleşme yapmaktan kaçınıyor. Bu durum, şirketlerin nitelikli çalışan bulmasını zorlaştırıyor,” diyen Akyüz, erken emekliliğin hem işverenlere hem de sosyal güvenlik bütçesine zarar verdiğini ifade etti.

Kadın ve Genç İşsizlik Hâlâ Önemli Bir Sorun

Kadınların işgücüne katılım oranı %36,7, genç kadınlarda işsizlik oranı ise %23,0 olarak hesaplandı. Kadın istihdamının artırılması ve genç işsizlik oranlarının düşürülmesi, Türkiye iş piyasasının öncelikli çözüm bekleyen konuları arasında yer alıyor.

Uzmanlardan Yapısal Reform Önerisi

Uzmanlar, istihdam oranlarını artırmak ve EYT düzenlemesinin olumsuz etkilerini hafifletmek için iş piyasasında kapsamlı yapısal reformların gerekliliğine dikkat çekiyor. Kadın ve genç istihdamının artırılmasına yönelik teşviklerin yanı sıra kalifiye iş gücünü koruyacak politikaların geliştirilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Kasım ayı işsizlik oranındaki gerileme olumlu bir tablo sunarken, istihdamdaki düşüş ve EYT kaynaklı sorunlar, iş dünyasının önümüzdeki dönemde karşılaşacağı zorluklara işaret ediyor.