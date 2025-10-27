Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Eylül ayına ilişkin kartlı ödeme verilerini açıkladı. Buna göre Eylül ayında 2,19 trilyon TL tutarında 1,76 milyar adet kartlı ödeme işlemi gerçekleşti. Mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden 4’ü temassız gerçekleşti. İnternetten kartlı ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 56 büyüme ile 669,8 milyar TL oldu.

Kart sayıları gelişimi

Eylül ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 139,1 milyon, banka kartı sayısı 217,2 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 106,4 milyon adet oldu.

2024 yılının Eylül ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 9’luk, banka kartı adedinde yüzde 13’lük, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 3’lük artış yaşandı.

Toplam kart sayısı ise 462,7 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artış gösterdi.

Kartlı ödeme tutarı gelişimi

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Eylül ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 51 artarak 2.189,2 milyar TL oldu.

Kartlı ödemelerin 1.857,5 milyar TL’si kredi kartları ile yapılırken 317,0 milyar TL’sinde banka kartları, 14,7 milyar TL’sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kredi kartı ile yapılan ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 52, banka kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 58 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde -49 oldu.

Kartlı ödeme işlem adedi gelişimi

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Eylül ayında yapılan toplam ödeme adedi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 1,76 milyar adet oldu.

Kartlı ödemelerin 1.019,1 milyon adedi kredi kartları ile yapılırken 689,4 milyon adedinde banka kartları, 56,1 milyon adedinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kredi kartları ile yapılan ödeme adetlerinde büyüme oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12, banka kartları ile yapılan ödeme adetlerinde yüzde 25 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödeme adetlerinde ise bu oran yüzde -52 oldu.

İnternetten kartlı ödeme tutarı gelişimi

İnternetten kartlı ödemeler, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 56 artarak 669,8 milyar TL’ye yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 30 oldu.

İnternetten kartlı ödeme adedi gelişimi

İnternetten kartlı ödeme adedi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 231,1 milyon adede yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 13’tür.

Temassız ödeme tutarı gelişimi

Kartlarla yapılan temassız ödeme adedi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artarak 1.192,8 milyon adet oldu. Temassız ödeme tutarı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 56 artarak 716,1 milyar TL oldu. Eylül ayında mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden 4’ü temassız gerçekleşti.