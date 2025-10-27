Barankaya İnşaat, Başakşehir’deki bağlantı yolu inşaatında çalışmaya başlayan BOMAG RS 650-2 Yol Stabilizeri’ne ek olarak 3 adet yeni BOMAG BW 216 D-5 Yol ve Toprak Silindirlerinin de kullanımına başladı.

Marubeni Dağıtım ve Servis A.Ş.’nin, Ocak 2024 itibarıyla bünyesine kattığı, asfalt ve toprak silindirlerindeki öncü kimliğini asfalt finişeri ve asfalt kazıma makinesi ile genişleten BOMAG, yol stabilizerleri segmentinde de etkisini artırıyor.

1993 yılında altyapı çalışmalarıyla iş dünyasına ilk adımını atan Barankaya İnşaat, eğitimli kadrosu ve çağdaş çalışma prensipleri ile iş dünyasının örnek işveren kurumlarından oldu. Hem Türkiye’de hem de yurtdışında her türlü bina ve altyapı projelerine ilişkin hizmet grubunda uzmanlık ve tecrübeye dayalı faaliyetlerini etkin şekilde sürdüren Barankaya İnşaat, BOMAG RS 650-2 Yol Stabilizeri ve BOMAG BW 216 D-5 Yol ve Toprak Silindirleri ile sorumluluk alanlarında üretim verimini artırıyor.

Yol yapımına katma değer katan makine: BOMAG RS 650-2 Yol Stabilizeri

BOMAG RS 650 Yol Stabilizeri, yol yapımında verimliliği ve üretim kapasitesini yeni bir seviyeye taşıyor. Toprak stabilizasyonunda veya soğuk geri dönüşümde temel karlılık faktörlerini etkileyen makine kullanımı ve günlük üretim ile düşük işletme maliyetleri, BOMAG RS 650-2 Yol Stabilizeri’nin ilk üretim aşamasından itibaren dikkate alınan faktörler arasında yer alıyor. Tüm bu detaylar göz önünde bulundurularak tasarlanan BOMAG RS 650-2 Yol Stabilizeri, BOMAG’ın 40 yılı aşkın deneyiminden ve akademik araştırmalardan edinilen veriler ışığında yeni versiyonuna kavuştu. BOMAG RS 650-2 Yol Stabilizeri, dünya çapındaki her türlü uygulamada, her zaman yüksek kalite ve uzun vadeli kazanç için maksimum performans sunuyor.

Karıştırma ve kırma işlerinde rakipsiz kapasite

BOMAG RS 650-2 Yol Stabilizeri’nde kullanılan FLEXMIX teknolojisi, endüstrinin en gelişmiş hidrostatik rotorlarından birini barındırıyor. Rotor hızı, sürücü koltuğundan sürekli olarak değiştirilebiliyor. Bu tasarım sayesinde düşük aşınma ve daha az yakıt tüketimiyle en iyi karışım kalitesi ve maksimum performans garanti ediliyor. İki planet dişli ünitesiyle tahrik edilen öğütme ve karıştırma rotoru, tüm uygulamalar için maksimum çekiş gücü sağlıyor. Öğütme sırasında sonsuz değişken rotor hızı (104-140 devir/dakika), takım ve rotor aşınmasını en aza indiriyor. Rotor hızının çalışma durumuna göre kolayca ayarlanmasıyla, en düşük yakıt tüketimiyle en iyi karıştırma sonucu elde edilebiliyor. Hidrolik rotor ile, herhangi bir kalıntı ve kirin içeri girememesiyle uzun süreli kullanım sağlıyor ve bakım gerektirmiyor.

Bu sistemin en temel avantajlarından bir diğeri de hidrostatik rotorun aşırı tahrik yük koruma sistemi sayesinde sağlanıyor. Zeminin yeniden düzenlenmesi esnasında denk gelinebilecek eski tramvay yolları, büyük sert objeler, taş veya kaya parçaları ya da rögar kapakları gibi, tahrik ünitesinin aşırı yüklenmesine neden olabilecek yere gömülü nesneler algılandığında, sistem otomatik olarak bloke oluyor. Bu esnada basınç tahliye vanaları açılarak mekanik kavramanın hasar görmesi önleniyor.

BOMAG’a özgü: Rotor kapağında üç adet kademesiz ayarlanabilir kapak bulunuyor. Ön ve arka kapak için standart konfigürasyon seçeneklerinin yanı sıra, BOMAG rotor kapağında ek bir karıştırma ve kırma kapağı sunuluyor. Gerekirse, bu ana kapak ve yardımcı kapakların yükseklik ve açı ayarı ile öğütülen malzeme karıştırma tamburu tarafından hedeflenen boyuta kadar da kırılma sağlanıyor. Üç kapağın da kademesiz ve değişken ayarı, istenen sonucun kolayca ve güvenli bir şekilde elde edilmesini sağlıyor. İster maksimum karıştırma çıkışı, ister gelişmiş kalite olsun, BOMAG FLEXMIX teknolojisi her zaman doğru ayarları operatörlere sunuyor. BOMAG’ın rakipsiz tambur, uç ve uç tutucu dizaynı sayesinde günlük kontroller ve uç değişimleri kolaylıkla yapılabildiği gibi, uç komple tambur ve uç sistemlerinin üstün tasarımı ile en yüksek performans, en düşük işletme ve bakım maliyetleri ile sunuluyor.

Segment liderliğine katkı sağlayan 3 adet silindir de çalışmaya başladı

Marubeni Dağıtım ve Servis A.Ş. distribütörlüğündeki, asfalt ve toprak silindir segmentlerinde de zirvede yer alan BOMAG, Barankaya İnşaat’a ayrıca 3 adet BOMAG BW 216 D-5’i de teslim etti. BOMAG BW 216 D-5, markanın her tür işe uyumlu tek tamburlu toprak silindirleri ailesinin merkezinde yer alıyor. Şehir içi veya şehir dışı yol inşaatları ve her türlü zemin dolgu işleri için son derece uygun olan BOMAG toprak silindirleri, güçlü motorları, düşük yakıt tüketimleri ve kaliteli üretimlerine ek olarak, Marubeni Dağıtım ve Servis’in satış ve satış sonrası hizmetlerdeki güvencesiyle her koşulda hizmete hazır durumda.

Yaygın yetkili servis noktası 17’ye çıktı

İş makineleri sektöründe satış sonrası hizmetleriyle dikkat çeken Marubeni Dağıtım ve Servis, BOMAG markası için de deneyimli kadrosuyla hizmet veriyor. BOMAG, Türkiye genelindeki yetkili servis noktasını 17’ye çıkararak iş ortaklarının ihtiyaçlarını karşılıyor. BOMAG, kullanıcılarına yaygın yetkili servis ağı, yüksek yedek parça bulunabilirliği, hızlı ve güvenilir çözümler sunuluyor.