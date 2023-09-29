Türkoğlu Belediyesi’nin bakıma ihtiyacı olan, özellikle yaşlı ve engelli kişilere yönelik ücretsiz olarak başlatmış olduğu ‘Evde Bakım Hizmeti, deprem döneminde 15 bin bakıma ihtiyacı olan kişiye hizmet verdi.



Bu çerçevede ekipler Doluca Mahallesinde yaşayan, Veli Yıldırım’ın (75) rutin evde bakım hizmeti için ikamet ettiği adrese geldi. Eniştesi ile birlikte yaşayan ve bu yaşına kadar hiç evlenmemiş olan Yıldırım'ın isteğini, bakımını yapmak için gelen ekipler geri çevirmedi. Yıldırım'ın tek isteği ise bir oyun havası açıp oynamaktı. Ekiplerin açtığı oyun havasıyla doyasıya eğlenen yaşlı adamın mutluluğu gözlerinden okundu.