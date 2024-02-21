Bu yıl Türkiye’yi Eurocup Women’de temsil eden takımlardan biri olan Melikgazi Kayseri Basketbol, önce grup aşamasını başarılı bir şekilde geçmiş ardından son 32 ve son 16 eşleşmelerinde rakiplerini saf dışı bırakmıştı. Adını kupada çeyrek finale yazdıran Kayseri ekibinin bu turda rakibi İngiliz London Lions takımı olmuştu. İki takım arasında çeyrek finalin ilk maçı yarın Kayseri’de oynanacak.

Kadir Has Kongre ve Spor Salonu’nda oynanacak olan karşılaşma saat 18.30’da başlayacak. Karşılaşmayı Kayserili sporseverler ücretsiz olarak izleyebilecek.