Yağmurdan korunmak için ağacın altına girdiler

Eskişehir’de aniden bastıran kuvvetli sağanak yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar nereye kaçacağını bilemedi. İki genç ise ıslanmamak için ağacın altına sığındı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nün tahmin ettiği üzere bugün öğleden sonra kısa süreli de olsa Eskişehir’de kuvvetli sağanak yağış etkili oldu. Aniden başlayan yağmur karşısında ne yapacağını bilemeyen vatandaşlar koşarak işletmelerin girişlerine sığındı. İki tane genç ise yağmurun hızı sebebiyle yerinden kıpırdayamayarak ıslanmamak için en yakınlarındaki ağacın altına girdi. Yağmurun başlamasıyla birlikte İki Eylül Caddesi bomboş kalırken, bazı kaldırımları su bastığı görüldü. Vatandaşların ince giyinmiş olması ve kelimenin tam anlamıyla yağmura hazırlıksız yakalanmış olması ise dikkatlerden kaçmadı.