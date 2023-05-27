Son Dakika
Virane evler vatandaşları tedirgin ediyor
UZUN YILLARDIR KULLANILMADIĞI İDDİA EDİLEN MÜSTAKİL EVİN PENCERELERİNİN KIRIK OLDUĞU BÖLÜMÜNÜN VE GİRİŞ KAPISININ TAHTA PARÇALARIYLA KAPATILDIĞI GÖRÜLÜRKEN, DUVARLARINA DA SPREYLE YAZILAN YAZILAR ÇİRKİN GÖRÜNTÜ OLUŞTURUYOR.
ESKİŞEHİR 27.05.2023, 10:38
Eskişehir’de bir sokakta bulunan virane ev, yaz aylarının gelmesiyle vatandaşları tedirgin ederken, duvarlarına yazılan yazılar dikkat çekti.
Tepebaşı ilçesi Hayriye Mahallesi Hacıhabib sokakta bulunan bir ev görüntüsüyle dikkat çekiyor. Uzun yıllardır kullanılmadığı iddia edilen müstakil evin pencerelerinin kırık olduğu bölümünün ve giriş kapısının tahta parçalarıyla kapatıldığı görüldü. Öte yandan duvarlarına da sprey boya ile yazılan yazılar çirkin görüntü oluşturuyor. Evin iki yanının da boş arazi olduğu göze çarparken, söz konusu sokakta oturan vatandaşlar yaz aylarının gelmesiyle metruk eve kimliği belirsiz kişi veya kişilerce gireceğinden tedirgin olduklarını belirtti.