Uyuşturucu madde yetiştiren şahıslar Jandarma köpeği Akça’dan kaçamadı

Eskişehir’de jandarma ekiplerinin narkotik köpeği Akça desteğiyle gerçekleştirdiği operasyon sonucu ormanlık alanda uyuşturucu madde yetiştiren şahıslar yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Çifteler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi. İlçeye bağlı Erbap Mahallesi’nde ormanlık alanda bulunan H.K., K.Y. ve İ.D. adlı 3 şahsa ait evde kenevir ekildiğini tespit eden ekipler, baskın yaptı. Ormanlık alanda ve şahıslara ait ikamette Uyuşturucu Madde Arama Köpeği Akça’nın desteği ile yapılan aramada, bidonla toprağa gömülü 445 gram esrar, bidonlara ekili vaziyette 6 kök kenevir bitkisi, 12,5 gram esrar, 12 adet sentetik ecza hapı, 31 adet kenevir tohumu, 1 adet esrar öğütücü aparat, 1 adet mermi, 1 adet esrar sarma aparatı ve 111 adet esrar sarımında kullanılan çarşaf diye tabir edilen kâğıt ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.