Ünlü sanatçı Turgut Akter’den Devlet Konservatuvarına jest

Araştırmacı, eğitimci, yönetmen, şair, yazar, çevirmen, heykeltıraş Turgut Akter, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü’ne bu zamana kadar yayımlanan eserlerini armağan etti.

Bölüm öğretim üyelerinin yer aldığı ve Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen kitap bağışında konuşan Turgut Akter şu ifadeleri kullandı:

“Uzun yıllardır yurt dışında yaşıyorum. Çalıştım, çeşitli başarılar kazandım. Fakat Türkiye için gerektiği kadar bir şey yapmış değildim. Bu benim içimde bir ukde olarak kalmıştı. Yardım edebilmek çok önemli hayatta. Ben de bugün burada Türk kültürüne, sanatına bir katkım olsun diye kitaplarımı bağışlıyorum.”

Kitap bağışı sonrasında Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Lilian Maria Tonella Tüzün, Devlet Konservatuvarı öğretim üyeleri Prof. Dr. Ebru Gökdağ ve Prof. Erol İpekli kitap bağışından yana duydukları memnuniyeti dile getirerek Devlet Konservatuvarı adına ünlü sanatçı Akter’e hediye takdim etti.