Üç emekliden örnek davranış

Eskişehir’de üç emekli vatandaş, fidan dikimi için İl Orman Bölge Müdürlüğüne bağışta bulundu.

Eskişehir’de yaşayan ve yaşları 70 ile 86 arasında olan emekli öğretmen Kamil Çekirgeci, emekli mobilyacı Ramazan Kayalı ve emekli çiftçi Abdulkadir Köksal, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne gelerek fidan dikimi için bağışta bulundu. Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin’in talimatıyla evlerinden alınan emekliler, 6 Şubat Deprem Şehitleri hatıra ormanındaki fidan dikim törenine katıldı. Burada diğer katılımcılar ile birlikte bağışladıkları fidanları diken üç emekli, fidanlara can suyu da vererek deprem şehitleri için dua ettiler.

Törende duygu dolu anlar yaşayan üç emekli doğasever, fidan dikmeyi çok sevdiklerini, imkanları ve sağlıkları el verdiği sürece fidan dikmeye devam edeceklerini belirterek, bu mutlu anları yaşamalarına vesile olan Orman Bölge Müdürüne teşekkür ettiler.