TÜBİTAK lise proje yarışması değerlendirmelerinde Eskişehir, bölgesinde ilk sırada

Eskişehir, TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması için değerlendirmelere davet edilen proje sayısı bakımından Bursa Bölgesi’nde ilk, Türkiye’de ise 7’nci sırada yer aldı.

Bu yıl 54’üncüsü düzenlenecek olan TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması bölge aşamasında değerlendirmelerine davet edilen projelerin illere göre dağılımı açıklandı. Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürlüğünün de duyurduğu listede en yüksek sayı 178 projeyle İstanbul’a ait olurken, Eskişehir ise 38 projeyle 7’nci sırada yer aldı. Davet edilen projelerin Bursa Bölgesi sonuçlarında ise Eskişehir, 38 projesiyle bölgesindeki 7 il içerisinde birinci oldu. Bölgede Eskişehir’i 29 projeyle Bursa, 26 projeyle Balıkesir, 10 projeyle Çanakkale, 10 projeyle Kütahya, 4 projeyle Bilecik ve 3 projeyle Yalova takip etti.