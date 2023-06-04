Tepebaşı yaz kursları için start verdi
TEPEBAŞI BELEDİYESİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK SPOR TESİSLERİ SU SPORLARI MERKEZİ’NDE ÜCRETSİZ OLARAK DÜZENLENECEK OLAN ÇOCUK, GENÇ VE YETİŞKİN YAZ DÖNEMİ İÇİN ÇALIŞMALARINA START VERDİ.
Tepebaşı Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi’nde ücretsiz olarak düzenlenecek olan çocuk, genç ve yetişkin yaz dönemi kursları için çalışmalarına start verdi.
Tepebaşı Belediyesi’nin uluslararası Leed Sertifikalı yeşil bina özelliğine sahip Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri ve Su Sporları Merkezi’nde düzenlenecek olan çocuk, genç ve yetişkin yaz kursları için başvurular başlıyor. Çocuk ve gençler için hazırlanan kurs programları arasında aikido, teakwondo, taebo, modern dans ve halk dansları yer alıyor. Yetişkinler de ise halk oyunları, kick boks, pilates, dansfit, oryantal, aerozum, aerobik, yoga-nefes-meditasyon, yin yoga-bağ doku uygulamaları yer alıyor.
Yaz dönemi kurs programlarına başvurular, duyuru görseli üzerinde yer alan QR kod üzerinden ulaşılan formun doldurulması ile yapılıyor.