Tepebaşı ve Odunpazarı çiftçisine yüzde 50 hibeli tohum desteği

“Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE)" projesi çerçevesinde Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerindeki çiftçilere yüzde 50 hibeli tohum desteği verildi.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Sazova Kampüsünde, "Eskişehir’de Nohut Üretiminin Arttırılması Projesi" çerçevesinde Odunpazarı ve Tepebaşı çiftçilerine yüzde 50 hibeli olarak tohum teslim töreni düzenlendi. Söz konusu törene, İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş, İl Müdür Yardımcıları, Tepebaşı ve Odunpazarı İlçe Müdürleri, Şube Müdürleri, Tepebaşı ve Odunpazarı Ziraat Odası Başkanları, projede görevli İl İlçe Müdürlüğü personeli ve projeden faydalanan çiftçiler katıldı.

Proje ile öncelikli olarak ekim programında olmayan ve nadasa ayrılan alanların değerlendirilerek bin 310 dekarlık tarım arazisinin üretime kazandırılması ve bu tarım arazilerinin daha etkin kullanılması amacıyla Tepebaşı ve Odunpazarı İlçelerinden 107 çiftçiye 13 bin 100 kilo Azkan çeşidi nohut tohum desteği sağlandı.

İlgili törende söz alan İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş şu sözleri kullandı:

“Geçen sene Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerimizde buğday tohumu yanında, arpa tohumunu da yüzde 75 hibeyle verdik. Bu sene hem bütçe kısıttı var hem de daha fazla talep olması sebebiyle nohut tohumu desteği yapacağız. Bundan sonra da yine Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerimizde ayçiçeği tohumu teslimimiz olacak. Şu anda Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerimizde 13 tonun üzerinde nohut tohumluğu desteği veriyoruz. Nohut çeşidi biliyorsunuz ki azkan nohut çeşidi. Eskişehir ilimizde Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitünce geliştirilen biçerdöverle biçmeye tarım hasadıyla uygun yüksek verimli bir çeşit hem de kalitesi çok iyi. Burada İlçe Müdürlerimiz hangi mahallelere verileceğine karar veriyorlar. Ziraat Odası Başkanlıklarımız projemizi daha etkin yürütmemiz için bizimle diyalog halindeler. Ben bu anlamda hem proje hazırlayan ekibime hem sizinle doğrudan temasta bulunan İlçe Tarım Müdürlerimiz ve personelimize hem de Ziraat Odası Başkanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Eskişehir’de "Nohut Üretiminin Arttırılması Projesi" ile Alpu, İnönü, Han, Günyüzü, Seyitgazi, Sivrihisar, Odunpazarı, Tepebaşı, Çifteler ve Mahmudiye ilçelerinde proje ekibince belirlenen şartları taşıyan 451 çiftçiye 58 bin 800 kilogram nohut tohumu desteği verilecektir. Yüzde 50’si Tarım ve Orman Bakanlığı, yüzde 50’si çiftçi katkısı ile temin edilen 2 milyon TL bütçe ile öncelikli olarak ekim programında olmayan ve nadasa ayrılan 5 bin 880 dekarlık tarım arazisi kuraklığa dayanıklı azkan çeşidi nohut ekilerek üretime kazandırılacaktır.”